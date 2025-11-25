Laboratorul de Restaurare Ceramică–Metal din Satu Mare marchează 50 de ani de activitate

Muzeul Județean Satu Mare celebrează anul acesta o jumătate de secol de la înființarea oficială a Laboratorului de Restaurare Ceramică–Metal, unul dintre primele astfel de laboratoare din România și un reper al conservării patrimoniului la nivel regional.

Deși primele laboratoare de restaurare din țară au fost înființate în urmă cu 50 de ani, în 1975, la Satu Mare activitatea în acest domeniu a început chiar mai devreme. În 1973, muzeul a angajat primul său restaurator, moment care a marcat începutul unei dezvoltări continue a sectorului de conservare și restaurare.

În decursul celor cinci decenii, laboratorul a format și perfecționat numeroși specialiști în restaurarea ceramicii și metalului, devenind cunoscut pentru profesionalism și pentru calitatea intervențiilor. De la obiecte arheologice rare până la piese istorice sau etnografice, mii de artefacte au trecut prin mâinile restauratorilor sătmăreni, care le-au redat stabilitatea, forma și, adesea, frumusețea originară.

Munca acestor specialiști a contribuit esențial la misiunea muzeului: protejarea și valorificarea patrimoniului cultural al județului, astfel încât acesta să poată fi cunoscut, studiat și admirat de publicul larg și de generațiile viitoare.

În 2025, Muzeul Județean Satu Mare aduce un omagiu tuturor celor care, de-a lungul timpului, au pus bazele laboratorului, l-au dezvoltat și au dus mai departe tradiția restaurării. Istoria laboratorului este, totodată, o poveste a pasiunii pentru patrimoniu, a respectului pentru obiect și pentru trecutul pe care îl reprezintă.