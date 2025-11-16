More

    Liga 5: Prima înfrângere pentru campioana Ugocea Porumbești și Prietenia Crucișor e noul lider!

    Singurul campionat organizat de AJF Satu Mare ce a avut meciuri programate în week end a fost cel al  Ligii a  5-a  . S-au jucat meciurile din etapa a 10-a iar surpriza s-a produs la Viile Satu Mare unde campioana Ugocea Porumbești a pierdut primul meci din acest sezon.

    Campioana en-titre Ugocea Porumbești  a pierdut pe terenul celor de la Viitorul Viile Satu Mare , scor 4–2. Până acum, Ugocea fusese singura echipă neînvinsă din ligile județene. În urma acestui rezultat avem și schimbare de lider, echipa din Porumbești cedând locul fruntaș echipei din Crucișor/Poiana Codrului.

    Primul loc în Liga 5 a fost preluat de Prietenia Crucișor/Poiana Codrului, care a câștigat fără joc, după ce adversarul, Platanul, nu s-a prezentat la meci.

    Alte rezultate ale etapei:

    Il Calcio Satu Mare –Olimpia Domănești 4–1

    Diferit Satu Mare – Livada 3–2 (prima victorie a echipei Diferit în acest sezon)

    Voinţa II Lazuri/Bercu–  Voinţa Babța 8–1

    Clasament Liga 5 după 10 etape:

    1. Prietenia Crucișor/Poiana Codrului – 21 puncte

    2.Ugocea Porumbești – 20

    1. Dacia Supur– 17
    2. Viitorul Viile SM – 17
    3. Voinţa II Lazuri/Bercu – 15
    4. Il Calcio – 13
    5. Voinţa Babța – 9
    6. Diferit SM – 5
    7. Livada – 3
    8. Platanul Marna– 3
    9. Olimpia Domănești– 1

