MAGIE. Concert Extraordinar de Crăciun la Satu Mare: „Credință, Speranță și Iubire”

Clubul Rotary Satu Mare SAMUS invită sătmărenii la un eveniment caritabil ce celebrează 120 de ani de Rotary și aduce bucurie prin muzică și solidaritate



Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” din Satu Mare va găzdui pe 14 decembrie 2025, de la ora 18:00, Concertul Extraordinar de Crăciun „Credință, Speranță și Iubire”, organizat de Clubul Rotary Satu Mare SAMUS. Evenimentul marchează aniversarea a 120 de ani de Rotary în lume, sub deviza anului rotarian „Unite for Good – Uniți pentru a face bine”, și combină magia Crăciunului cu solidaritatea și sprijinul comunitar.

Armonie și tradiție în muzică

Alături de Corala Armonia din Baia Mare, care sărbătorește 25 de ani de activitate, publicul va putea savura armoniile corale și colindele tradiționale și internaționale. Concertul va fi împărțit în două părți de aproximativ 45 de minute fiecare:

Partea I: Piese muzicale de excepție

Partea a II-a: Colinde tradiționale și internaționale

Solidaritate prin proiecte caritabile

Fondurile strânse în cadrul evenimentului vor susține proiectele Clubului Rotary Satu Mare SAMUS:

Dotarea sălii de așteptare a Centrului de Transfuzii Sanguine Satu Mare , pentru a îmbunătăți condițiile de primire a donatorilor;

Proiectul „Pro Mama” , sprijin pentru mame și nou-născuți, inclusiv dotarea Secției de Obstetrică-Ginecologie;

Îmbunătățirea condițiilor pentru pacienții Secției de Psihiatrie a Spitalului Județean Satu Mare;

Sprijin pentru copiii cu nevoi speciale, prin resurse și suport adaptat necesităților acestora.

„Nu ar trebui să trăim doar pentru noi înșine, ci pentru bucuria de a face bine altora.” – Arch C. Klumph, Fondator al Fundației Rotary

Detalii organizatorice

Data și ora: 14 decembrie 2025, ora 18:00

Locul: Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti”, Satu Mare

Donație recomandată: 120 lei/persoană

Confirmări: până la 12 decembrie 2025

Conturi pentru donații:

Lei: RO36 BTRL RON CRT 066 301 6901, Banca Transilvania

Euro: RO83 BRTL EUR CRT 066 301 6901, Banca Transilvania

Responsabili proiect: