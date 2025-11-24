MAGIE. Concert Extraordinar de Crăciun la Satu Mare: „Credință, Speranță și Iubire”

Clubul Rotary Satu Mare SAMUS invită sătmărenii la un eveniment caritabil ce celebrează 120 de ani de Rotary și aduce bucurie prin muzică și solidaritate
Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” din Satu Mare va găzdui pe 14 decembrie 2025, de la ora 18:00, Concertul Extraordinar de Crăciun „Credință, Speranță și Iubire”, organizat de Clubul Rotary Satu Mare SAMUS. Evenimentul marchează aniversarea a 120 de ani de Rotary în lume, sub deviza anului rotarian „Unite for Good – Uniți pentru a face bine”, și combină magia Crăciunului cu solidaritatea și sprijinul comunitar.
Armonie și tradiție în muzică
Alături de Corala Armonia din Baia Mare, care sărbătorește 25 de ani de activitate, publicul va putea savura armoniile corale și colindele tradiționale și internaționale. Concertul va fi împărțit în două părți de aproximativ 45 de minute fiecare:
-
Partea I: Piese muzicale de excepție
-
Partea a II-a: Colinde tradiționale și internaționale
Solidaritate prin proiecte caritabile
Fondurile strânse în cadrul evenimentului vor susține proiectele Clubului Rotary Satu Mare SAMUS:
-
Dotarea sălii de așteptare a Centrului de Transfuzii Sanguine Satu Mare, pentru a îmbunătăți condițiile de primire a donatorilor;
-
Proiectul „Pro Mama”, sprijin pentru mame și nou-născuți, inclusiv dotarea Secției de Obstetrică-Ginecologie;
-
Îmbunătățirea condițiilor pentru pacienții Secției de Psihiatrie a Spitalului Județean Satu Mare;
-
Sprijin pentru copiii cu nevoi speciale, prin resurse și suport adaptat necesităților acestora.
„Nu ar trebui să trăim doar pentru noi înșine, ci pentru bucuria de a face bine altora.” – Arch C. Klumph, Fondator al Fundației Rotary
Detalii organizatorice
-
Data și ora: 14 decembrie 2025, ora 18:00
-
Locul: Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti”, Satu Mare
-
Donație recomandată: 120 lei/persoană
-
Confirmări: până la 12 decembrie 2025
Conturi pentru donații:
-
Lei: RO36 BTRL RON CRT 066 301 6901, Banca Transilvania
-
Euro: RO83 BRTL EUR CRT 066 301 6901, Banca Transilvania
Responsabili proiect:
-
Dr. Pfau Sălăgeanu Iulian – 0740708721
-
Vasile Ioan Rațiu – 0744547470
-
Cristina Dragoș – 0745021538