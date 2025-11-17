Medalie de bronz pentru Satu Mare: Gorguet Madeline strălucește la Judo Grand Prix din Zagreb

La sfârșitul săptămânii trecute, Zagreb a găzduit una dintre cele mai importante etape ale Cupei Mondiale de Judo – prestigiosul Grand Prix –, iar sportiva legitimată la CSM Olimpia Satu Mare, Gorguet Madeline, a obținut un rezultat istoric pentru județ: medalia de bronz. Este prima medalie de Grand Prix din istoria judo-ului sătmărean, o performanță care aduce Sătmarul în prim-planul sportului internațional.

Competiția a reunit nume de top din primele o sută ale clasamentului mondial, nivelul valoric fiind unul extrem de ridicat. Gorguet Madeline a demonstrat însă un judo impecabil încă din primul meci, când a învins-o pe reprezentanta Olandei, aflată pe locul 37 mondial. A continuat în aceeași notă și în disputa cu sportiva din Taiwan, clasată pe poziția 24.

Singura înfrângere a turneului a venit în fața lui Jeljzaveta Litvienko, reprezentanta Emiratelor Arabe Unite, născută în Ucraina, cea care avea să câștige ulterior competiția.

Recalificările i-au oferit sportivei sătmărene șansa de a reveni în cursa pentru podium. Mai întâi a trecut de indiana Ishroop Narang (locul 84 mondial), iar în finala mică a înfruntat-o pe nemțoaica Julie Hoelterhoff, aflată pe locul 32 în lume. Gorguet a reușit un yuko decisiv, pe care l-a conservat inteligent până la final, reușind astfel să își asigure o medalie de bronz pe deplin meritată.

Rezultatul îi aduce 350 de puncte în clasamentul mondial, punctaj ce o poate propulsa în premieră în top 100 mondial. Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât Madeline a trecut în această vară la categoria de 78 kg, după ce anterior a evoluat la 70 kg. Odată cu schimbarea categoriei, punctajul său a fost resetat, sportiva pornind de pe locul 250 mondial.

Antrenorul Pelcz Attila consideră că această medalie reprezintă o confirmare a muncii depuse și un pas important în direcția obiectivelor pe termen lung: