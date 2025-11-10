MOBILITATE. Peste 9 km de pistă de biciclete pe malul Someșului

Primarul Kereskenyi Gabor inspectează lucrările și anunță dezvoltarea rețelei de piste în municipiu



Municipiul Satu Mare își consolidează infrastructura pentru mobilitate alternativă. Primarul Kereskenyi Gabor a fost prezent pe șantierul noii piste de biciclete care se construiește pe malul drept al râului Someș, între podul Golescu și limita orașului spre comuna Dorolț. Pista va avea o lungime de peste 9 kilometri și se dorește a fi un element central al rețelei de transport ecologic din oraș.

O pistă pentru fiecare sătmărean

Noua pistă de biciclete va conecta zonele centrale cu periferia orașului, oferind sătmărenilor o alternativă sigură și atractivă pentru deplasările de zi cu zi. Proiectul face parte din strategia municipalității de a promova un stil de viață sănătos și transportul prietenos cu mediul.

Dezvoltarea rețelei de piste

Primarul Kereskenyi Gabor subliniază importanța extinderii infrastructurii pentru bicicliști: „Dezvoltarea rețelei de piste de biciclete în municipiul Satu Mare aduce oportunități mari pentru oraș. Continuăm!”. Aceasta va permite atât recreerea, cât și transportul ecologic, reducând aglomerația și poluarea.

Impact pentru comunitate

Odată finalizată, pista de biciclete va facilita accesul locuitorilor la zonele verzi și la obiectivele culturale, oferind totodată oportunități pentru turismul local și activitățile recreative pe malul Someșului.