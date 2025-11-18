MUNCĂ. Aproape 135 de locuri de muncă vacante în județul Satu Mare, anunțate de AJOFM

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Satu Mare anunță că, potrivit datelor furnizate de angajatorii din județ, sunt disponibile 134 de locuri de muncă vacante pentru persoanele aflate în căutarea unui job.

Posturi pentru persoane cu studii superioare

Sunt disponibile 10 locuri de muncă pentru candidații cu studii superioare, în special pentru specializări tehnice și medicale:

inginer electroenergetică

inginer sudor

inginer mecanic utilaj tehnologic chimic

medic veterinar

subinginer agronom

proiectant inginer mecanic

Posturi pentru studii liceale și postliceale

Pentru cei cu studii liceale sau postliceale, AJOFM oferă 26 de locuri vacante în diverse domenii:

agent de securitate, agent de vânzări, asistent medical radiologie, barman, bucătar, casier, conducător auto transport rutier de mărfuri, electrician exploatare rețele electrice, lucrător comercial, manager aprovizionare, ospătar (chelner), mecanic auto, recepționer medical, șofer de autoturisme și camionete, stivuitorist, tehnician veterinar, tinichigiu carosier și vopsitor auto.

Oportunități pentru cei cu studii gimnaziale

Pentru persoanele cu studii gimnaziale, sunt disponibile 38 de posturi, printre care:

agent de securitate, ajutor bucătar, ajutor ospătar, conducător auto transport rutier de mărfuri, dulgher, electrician de întreținere și reparații, femeie de serviciu, lăcătuș mecanic, lucrător bucătărie, mașinist la utilaje pentru terasamente (ifronist), muncitor necalificat la asamblarea pieselor, operator la obținerea produselor din spume poliuretanice și latex, operator la prelucrarea cauciucului, tăietor, șlefuitor, lustruitor piatră/marmură, tapițer, ucenic.

Locuri pentru candidații fără studii sau cu școală generală incompletă

În evidențele AJOFM se regăsesc 4 locuri de muncă pentru persoanele cu școală generală incompletă sau fără studii, în meseriile de:

îngrijitor animale, manipulant mărfuri, muncitor necalificat la demolarea clădirilor și muncitor pentru captușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet.

Posturi pentru absolvenții de școală profesională

Cea mai consistentă ofertă vine pentru persoanele cu școală profesională, pentru care sunt disponibile 56 de locuri de muncă în domenii variate:

confectioner-asamblor articole textile, lăcătuș construcții metalice și navale, lăcătuș mecanic, lucrător comercial, lucrător gestionar, manichiurist, muncitor necalificat la asamblarea pieselor, operator la mașini-unelte cu comandă numerică, operator la prelucrarea maselor plastice, reglori mașini-unelte, strungar universal, sudor, tâmplar universal.