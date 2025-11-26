MUZICĂ „Muzica inimii mele” a vibrat din nou la Satu Mare

Talente din 7 orașe ale țării au colorat scena celei de-a XVII-a ediții a festivalului-concurs internațional de pop-rock

Festivalul-concurs internațional de muzică pop-rock „Muzica inimii mele” 2025, ajuns la ediția cu numărul XVII, a adus la Satu Mare energia și emoția celor 14 soliști talentați, reprezentând 7 școli de arte din Baia Mare, Oradea, Cluj-Napoca, Tg. Mureș, Alba Iulia, Sibiu și Satu Mare – orașul gazdă. Evenimentul a demonstrat încă o dată că muzica rămâne un limbaj universal, capabil să unească tineri artiști și comunități.

Juriu de specialiști, evaluări exigente

Competiția a fost evaluată de un juriu format din profesioniști ai domeniului muzical:

Lăcrimioara Deac , expert canto la Școala de Arte „Fr. Hubic” Oradea – președintele juriului

Adelina Iovu , interpretă de muzică pop-rock – membru

Ciprian Cheovari, profesor de canto și pian, Liceul de Arte „Aurel Popp” Satu Mare – membru

Nivelul ridicat de pregătire al concurenților a impresionat juriul, care a avut misiunea dificilă de a desemna câștigătorii.

Premii și distincții pentru cei mai buni

În urma prestațiilor artistice, au fost acordate următoarele premii:

Trofeul Festivalului: Buțiu Ilinca Sofia – Oradea

Locul I: Pop Cotuna Briana – Oradea

Locul II: Prădan Ionela Diana – Cluj-Napoca

Locul III: Zbutea Claudia Georgiana – Alba Iulia

Mențiuni: Bocrici Alessio și Văran Sara Maria – Satu Mare; Lasc Maria Iris – Alba Iulia

Premii speciale

Generozitatea sponsorilor și a instituțiilor partenere a făcut posibilă acordarea unor distincții suplimentare:

Microfon profesional Shure SM58 oferit de Music Depo Satu Mare – câștigătoarei trofeului, Ilinca Buțiu

Premiul special al juriului: Iugan Elisa Maria – Baia Mare

Două tablouri originale, oferite de conducerea AAPSM, Gergely Csaba – președinte și Tillinger Ștefan – prim-vicepreședinte, acordate concurenților Bocrici Alessio și Buțiu Ilinca Sofia

Recitaluri și momente speciale

Seara a fost îmbogățită de recitalul trupei XXL Band Satu Mare, care a electrizat publicul și a fost răsplătită cu aplauze îndelungate. Atmosfera întregului eveniment a fost completată de carisma prezentatorului Florin Mureșan, care a destins publicul prin stilul său inconfundabil.

Recunoștință pentru susținători și parteneri

Organizatorii au adresat mulțumiri sponsorilor fără de care această ediție nu ar fi fost posibilă:

TehnoMecanica SRL, Halmi Building, Aurora S.A., Music Depo, Media Print SRL, DOD Events SRL, Party Service, ProSat Satu Mare – Marius Chiș, Foto Cristian Duda, Ecrane LED – Dacian Codreanu, Ovidiu Onea – inginer de sunet.

Aprecieri speciale au fost transmise și managerilor Iulian Praja (Mureș), Liviu Buțiu (Oradea), Marinela Popa (Alba Iulia), precum și profesorilor Codruța Lupse (Baia Mare) și Cosmin Diaconescu (Sibiu), pentru implicarea lor în formarea tinerilor artiști.

O ediție memorabilă

Ediția 2025 a festivalului „Muzica inimii mele” a confirmat încă o dată potențialul excepțional al tinerelor talente și forța muzicii de a inspira. Publicul numeros a fost martorul unei seri pline de emoție, profesionalism și bucuria de a cânta.

Felicitări tuturor participanților și mult succes în continuare!