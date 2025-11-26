NOU ÎN SATU MARE. Chef Victorina – un loc care aduce oamenii împreună prin aromă, căldură și suflet

Un restaurant nou în inima Sătmarului, născut din pasiune și visuri împlinite

În centrul orașului Satu Mare s-a deschis oficial restaurantul „Chef Victorina”, un spațiu gândit pentru toți cei care iubesc mâncarea bună, confortul și momentele împărtășite cu drag.

Un vis care devine realitate

În Piața 25 Octombrie, acolo unde orașul pulsează cel mai puternic, Victorina Matveev – cunoscută și apreciată pentru pasiunea și talentul ei culinar – își împlinește astăzi un vis pe care l-a purtat mult timp în suflet: acela de a crea un loc în care oamenii să se simtă ca acasă.

„Deschiderea acestui restaurant reprezintă pentru mine împlinirea unui vis pe care îl port în suflet de mulți ani. Mi-am dorit mereu să ofer un spațiu în care oamenii să se bucure de mâncare gătită cu pasiune și să trăiască o experiență culinară sinceră, caldă și autentică…”, mărturisește Victorina Matveev.

Iar atmosfera din restaurant este exact asta: caldă, luminoasă, primitoare, în care fiecare detaliu vorbește despre grijă, dedicare și drag pentru oameni.

Preparate pentru toate gusturile

Meniul creat cu migală și inspirație reunește preparate pentru orice preferință:

delicii din bucătăria italiană ,

specialități din pește , proaspete și rafinate,

un gulaș tradițional pregătit după rețete consacrate – perfect pentru sezonul rece.

Pentru cei cu poftă de dulce, o vitrină generoasă cu prăjituri îi așteaptă în fiecare zi: de la deserturi făcute ca acasă, până la creații fine, inspirate din patiseria internațională. Oferta este completată de ciocolată caldă cremoasă, ceaiuri aromate și băuturi menite să aducă un strop de confort în zilele de iarnă.

Un loc pentru oameni și momente frumoase

Prin acest proiect, Victorina își propune să ofere sătmărenilor mai mult decât preparate bune:

un spațiu în care să se simtă bine, să se relaxeze și să petreacă timp prețios alături de cei dragi.

În fiecare colț se simte dorința de a dărui: de la meniul cu suflet, la gesturile mici ale echipei, la modul în care ești întâmpinat – cu zâmbet, cu căldură, cu inimă deschisă.

Meniul Zilei – tradiție, prospețime și accesibilitate

Restaurantul oferă Meniul Zilei, de luni până vineri, între orele 11:30 – 15:00, atât la restaurant, cât și cu ridicare.

Comenzi la:

📞 0757 589 155

📞 0745 993 273

Cuvinte venite din inimă

La doar câteva ore de la deschidere, prietenii și clienții au transmis mesaje emoționante:

„Foarte frumos local ai deschis, Victorina, și într-un loc minunat, în inima orașului. Să-ți fie cu Doamne-ajută, să ai parte de tot ce-ți dorești, pentru că le obții prin sacrificii de muncă și dăruire de sine.”

„Felicitări, iubita mea prietenă! Îți doresc mult succes și cât mai mulți clienți. Preparatele sunt fine, prăjiturile spectaculoase, iar locația – una dintre cele mai elegante și primitoare din oraș.”

„Sufletele și inimile voastre să fie binecuvântate de Dumnezeu pentru tot ce oferiți. Pentru dedicare, efort și respectul față de clienți.”

O invitație din suflet

Restaurantul „Chef Victorina” este, înainte de toate, un loc al bucuriei.

Un loc în care mâncarea are gust de pasiune, iar oamenii se adună pentru a trăi momente frumoase.

Victorina și echipa ei vă așteaptă cu brațele deschise.

În inima orașului.

În locul în care gusturile prind viață.