Omagiul adus lui Aurel Pop: cinci ani de când poetul, editorul și istoricul sătmărean a trecut în eternitate

Satu Mare îl comemorează în aceste zile pe dr. Aurel Pop, personalitate marcantă a culturii locale, poet, editor, publicist și istoric, de la a cărui naștere – consemnată în acte la 22 noiembrie, în pitorescul sat Cetățele – se împlinesc astăzi noi ani de aducere-aminte. Locul său natal, un spațiu de o frumusețe impresionantă, a influențat profund sensibilitatea sa poetică, devenind izvorul trăirilor care aveau să-i marcheze opera.

A scrie despre Aurel Pop rămâne o sarcină dificilă, spun cei care l-au cunoscut, nu doar prin bogăția operei sale, ci și prin complexitatea omului din spatele cuvântului scris. De-a lungul timpului, numeroși autori i-au dedicat articole, evocări și studii, considerând acest lucru o datorie de onoare față de impactul profund pe care l-a avut asupra comunității sătmărene și nu numai.

Din multitudinea de lucruri care s-ar putea spune despre el, se desprind mereu câteva trăsături definitorii: bunătate dusă la extrem, asertivitate, căldură sufletească, prietenie necondiționată și disponibilitatea permanentă de a sări în ajutorul celor din jur. Aurel Pop a fost omul care, asemenea unei torțe, ardea pentru fiecare proiect încredințat lui, ducându-l la bun sfârșit „atât cât a voit Dumnezeu”, deși avea în plan nenumărate alte inițiative culturale.

Deși se împlinesc cinci ani de când a plecat în „Lumea de Dincolo”, prezența sa continuă să fie simțită zi de zi. Trăiește prin sutele de cărți ale sătmărenilor pe care le-a editat, prin amprenta inconfundabilă lăsată asupra lumii editoriale locale și prin activitatea nestemată a uneia dintre cele mai valoroase instituții culturale sătmărene: Editura Citadela, pe care mulți o consideră imposibil de egalat.

În Satu Mare, o bibliotecă a „Asociației Codrenii” îi poartă numele, adunând o mare parte din volumele propriei sale biblioteci. Totuși, cei care l-au cunoscut și cei care îi prețuiesc opera consideră că nu s-a făcut încă suficient pentru memoria lui: „La cât a dăruit el sătmărenilor, este încă prea puțin”.

Aurel Pop nu s-a remarcat doar prin poezie și prin activitatea editorială. El a fost o prezență distinctă în peisajul cultural al orașului și prin felul său de a trăi credința și omenia. Cei apropiați spun că el a știut să pună în practică porunca Mântuitorului:

„Dacă cineva te loveşte peste obrazul drept, întoarce-l şi pe celălalt.”

„Mai rar Oameni ca el!”, mărturisesc cei care l-au prețuit.

Astăzi, gândurile comunității se îndreaptă către cel care, pentru Satu Mare, rămâne nepieritor.

Trăiește, Aurel Pop, în Lumina veșnică!