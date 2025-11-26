PERCHEZIȚII LA SPITALUL JUDEȚEAN. Acte de corupție cercetate

19 PERCHEZIȚII DOMICILIARE PRIVIND INFRACȚIUNI DE CORUPȚIE

La data de 25 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, fiind delegați sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, au pus în executare 19 mandate de percheziții domiciliare în județul Satu Mare, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență și fals intelectual.

Din cercetările efectuate, s-a stabilit faptul că în cursul anului 2025, o persoană ar fi pretins și primit de la diverse persoane sume de bani, în schimbul facilitării obținerii de către aceștia a documentației medicale, care ar fi atestat, în mod fals, fie că aceștia s-ar fi prezentat în vederea examinării, fie că ar fi avut anumite afecțiuni medicale, documentele utilizate ulterior în vederea obținerii în mod nelegal a pensiei de handicap.

Astfel, funcționari publici cu statut special, medici și asistente din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, și-ar fi încălcat atribuțiile de serviciu și ar fi pretins și primit sume de bani în vederea emiterii unor referate medicale necesare obținerii în mod nelegal a pensiei de handicap.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate, au fost descoperite și ridicate 16 telefoane mobile, laptopuri, diverse înscrisuri, peste 450 de dosare de invaliditate, registre examinări pacienți, 18.520 de lei, 8.315 euro, 200 USD și 15.000 de forinți, precum și alte mijloace de probă.

În cursul nopții, a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat, de 60 de ani, din localitatea Nadișul Hododului, acesta fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Astăzi, bărbatul urmează a fi prezentat judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Secției de Poliție Rurală Beltiug și Tășnad, Serviciului Criminalistic și a jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și prezumția de nevinovăție.