PLANȘE DETAILATE. MOBILITATE. Pasarela pietonală și velo de la intersecția Crinul: un nou reper urban pentru Satu Mare

Proiectul finanțat din fonduri europene transformă mobilitatea și siguranța rutieră în una dintre cele mai circulate zone ale orașului

Municipiul Satu Mare continuă procesul de modernizare prin investiții semnificative în mobilitate urbană și infrastructură durabilă. Una dintre cele mai vizibile și importante realizări este pasarela pietonală și velo supraterană din intersecția Crinul, un proiect susținut financiar prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027 și implementat de ADR Nord-Vest cu sprijinul fondurilor europene. Primarul municipiului, Kereskényi Gábor, subliniază importanța acestei investiții pentru siguranța locuitorilor și pentru creșterea calității vieții în oraș.

Intersecția Crinul, un nod urban transformat

Situată într-o zonă cu trafic intens, intersecția Crinul reprezintă un punct vital în mobilitatea municipiului. Pasarela supraterană oferă o soluție modernă pentru fluidizarea deplasărilor pietonale și velo, eliminând riscurile generate de traversările la nivel și sporind siguranța tuturor participanților la trafic.

Proiectul se remarcă nu doar prin utilitate, ci și printr-un design contemporan, integrat coerent în peisajul urban.

O infrastructură modernă pentru un oraș în mișcare

Noua pasarelă facilitează conexiuni rapide între cartiere, încurajează deplasările nepoluante și contribuie la o rețea urbană mai sustenabilă. Este parte dintr-o strategie mai amplă a administrației locale, orientată spre reducerea traficului auto și promovarea mijloacelor alternative de transport.

Primarul Kereskényi Gábor subliniază că investițiile în infrastructura dedicată pietonilor și bicicliștilor sunt esențiale pentru un oraș european modern: “Infrastructură modernă, mobilitate urbană durabilă – acestea sunt direcțiile în care Satu Mare trebuie să meargă și merge deja.”

Investiție europeană pentru dezvoltare locală

Proiectul pasarelei pietonale și velo este finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021–2027, implementat de ADR Nord-Vest. Acest sprijin demonstrează angajamentul Uniunii Europene pentru modernizarea infrastructurii urbane și pentru crearea unor spații publice mai accesibile și mai sigure.

Pentru detalii suplimentare despre proiect: infosm.ro – Proiect Crinul.