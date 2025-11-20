POLITIC Deputatul sătmărean Adrian Cozma, pe „lista rușinii” după controversata inițiativă de limitare a accesului la informații

Proiectul de lege prin care șapte deputați liberali încercau să introducă noțiunea de „informație cu regim special”, inaccesibilă publicului, a fost retras după doar o zi de indignare publică. Printre semnatari se află și deputatul sătmărean Adrian Felician Cozma, liderul PNL Satu Mare, inclus de presa națională pe așa-numita „listă a rușinii”.

Un proiect care ridica ziduri între cetățeni și stat

Inițiativa legislativă ar fi modificat radical filosofia Legii 544/2001, una dintre puținele garanții reale ale transparenței administrației românești. Proiectul introducea termenul de „informație cu regim special”, categorie pe care șeful oricărei instituții publice o putea declara inaccesibilă.

Practic, conducătorii instituțiilor ar fi primit puterea arbitrară de a decide ce informații nu sunt destinate ochiului public – fără explicații suplimentare, fără control extern.

Reacția societății civile: „O jignire la adresa cetățenilor”

O scrisoare deschisă semnată de 15 ONG-uri și asociații civice a catalogat propunerea drept „foarte probabil neconstituțională, sigur imorală și profund jignitoare pentru cetățeni”.

Organizațiile au atras atenția că:

proiectul tratează cetățenii ca pe o amenințare la adresa instituțiilor,

ignoră faptul că statul este în slujba oamenilor , nu invers,

contrazice direct Art. 31 din Constituție, care stipulează că dreptul la informație nu poate fi îngrădit,

creează un paralelism inutil cu Legea 182/2002 privind informațiile clasificate.

ONG-urile au subliniat că finanțarea instituțiilor publice, inclusiv salariile angajaților, provine din taxele cetățenilor, motiv pentru care orice informație produsă de instituții este de interes public.

PNL dă înapoi: proiectul, retras oficial

Miercuri, la scurt timp după izbucnirea scandalului, PNL a anunțat oficial retragerea proiectului:

„Inițiatorul și cosemnatarii proiectului au decis retragerea acestuia”, au transmis reprezentanții partidului.

Totuși, gestul nu a calmat criticile, întrucât textul inițial — și, mai ales, expunerea de motive — rămâne o dovadă a unei filosofii politice care pune instituția înaintea omului.

„Lista rușinii”: cine sunt cei șapte inițiatori

Jurnaliștii de la Gândul au publicat lista completă a semnatarilor:

Adrian Felician Cozma (PNL Satu Mare)

Dragoș Fănică Ciobotaru

Adrian Mocanu

Ciprian Pandea

George Scarlat

Robert Sighiartău

Dumitru Țiplea (considerat „locotenentul” premierului Ilie Bolojan)

Inițiatorii au susținut că unele cereri formulate de cetățeni „nu se justifică” și ar bloca activitatea instituțiilor, acuzând că informațiile sunt folosite „cu rea-credință” în sesizări sau investigații.