Postul Craciunului fara carente: ce mancam corect si cine ar trebui sa evite postul alimentar

Postul Craciunului, una dintre cele mai importante perioade de post din an, este pentru multi romani un moment de purificare spirituala, dar si o provocare pentru organism. Conform calendarului ortodox, Postul Craciunului incepe pe data de 14 noiembrie 2025 si se incheie pe 24 decembrie 2025, in Ajunul Craciunului. Pe parcursul celor 40 de zile, alimentatia devine predominant vegetala, cu excluderea produselor de origine animala, iar aceasta schimbare necesita o abordare atenta pentru a mentine echilibrul nutritional.

Cori Gramescu, coordonator de programe de slabire si antrenor atrage atentia asupra faptului ca postul poate fi benefic pentru organism daca este urmat cu moderatie si atentie la calitatea alimentelor.

„Postul poate fi o perioada excelenta pentru a ne reechilibra digestiv, pentru a consuma mai multe legume si fructe si pentru a renunta la excesele alimentare. Insa, pentru ca acest lucru sa fie benefic, este important sa alegem surse sanatoase de proteine vegetale, sa evitam prajelile, carbohidratii rafinati si produsele ultraprocesate. In plus, este esential ca mesele din post sa fie planificate cu atentie, astfel incat organismul sa primeasca toti nutrientii de care are nevoie. O greseala frecventa este inlocuirea produselor de origine animala cu cantitati mari de paine, cartofi, paste sau produse de patiserie „de post”, care au adesea un continut crescut de grasimi hidrogenate, sare si zahar. Recomand gatitul simplu, cu ingrediente naturale si sezoniere: supe, ciorbe de legume, tocanite, salate calde si preparate la cuptor. Este importanta si diversitatea, care presupune includerea zilnica a legumelor colorate, a cerealelor integrale si a surselor de grasimi bune, pentru a mentine energia constanta si sistemul imunitar puternic. ”, recomanda Cori Gramescu.

Ce putem manca sanatos in Postul Craciunului

Chiar daca eliminarea alimentelor de origine animala poate parea o provocare, perioada postului poate deveni o oportunitate excelenta pentru a ne diversifica dieta si pentru a descoperi combinatii hranitoare din surse vegetale. Alegerea constienta a ingredientelor, varietatea culorilor in farfurie si echilibrul intre proteine, carbohidrati si grasimi sanatoase sunt esentiale pentru a ne mentine energia si buna dispozitie.

Postul nu trebuie privit ca o perioada de restrictie, ci ca o ocazie de a ne reconecta cu propriul corp si de a ne hrani cat mai natural si mai echilibrat.

Surse vegetale de proteine: naut, linte, mazare, fasole, soia, tofu, tempeh, seminte si nuci crude. Acestea pot inlocui carnea, insa este important sa fie combinate corect pentru a asigura aportul de aminoacizi esentiali.

„In ceea ce priveste sursele vegetale de proteine, printre combinatiile recomandate se numara cereale integrale (orez brun, quinoa, hrisca) + leguminoase (linte, naut) sau seminte + legume. De exemplu, o portie de linte rosie cu orez brun si legume la abur ofera un profil complet de proteine.”

Grasimi sanatoase: uleiul de masline extravirgin, avocado, semintele de chia, in, canepa si nucile crude sunt esentiale pentru mentinerea sanatatii sistemului nervos si hormonal.

Legume proaspete si gatite: trebuie sa reprezinte baza fiecarei mese (varza, conopida, dovlecei, morcovi, sfecla, salata verde, ardei copti, ciuperci, broccoli, telina, pastarnac, praz).

Carbohidrati complecsi: cereale integrale, orez brun, mei, hrisca, ovaz integral, cartofi dulci – alimente care ofera energie constanta fara sa ridice brusc glicemia.

Fibre si digestie echilibrata

„Este important sa introducem treptat fibrele, mai ales pentru persoanele care nu sunt obisnuite cu o dieta predominant vegetala. O crestere brusca poate provoca disconfort abdominal. Hidratarea adecvata (35 ml de apa/kgcorp) si miscarea zilnica ajuta la reglarea digestiei. De asemenea, alimentele bogate in fibre solubile, precum ovazul, semintele de in sau psyllium, pot ajuta la mentinerea tranzitului intestinal normal fara a provoca disconfort. Secretul este echilibrul: prea multe fibre pot balona, prea putine pot incetini digestia. Ascultati-va corpul si ajustati treptat dieta”.

Pe langa hidratare, Cori Gramescu sugereaza introducerea in alimentatie a probioticelor naturale, cum ar fi varza murata in cantitati moderate, castravetii murati fara otet sau bauturile vegetale fermentate, care contribuie la mentinerea echilibrului florei intestinale.

Recomandari de retete simple pentru perioada postului

„Ideal este ca mesele din post sa ramana cat mai simple, sa includa alimente proaspete, gatite bland, fara prajeli si cu un aport echilibrat de proteine, grasimi si carbohidrati complecsi. Astfel, postul devine un aliat pentru sanatate, nu o sursa de carente. Pentru mic dejun puteti opta pentru o budinca de chia cu lapte vegetal, scortisoara si fructe de padure sau o felie de paine integrala cu pasta de avocado si rosii cherry; pentru pranz puteti alege o tocanita de linte rosie cu legume, asezonata cu ulei de masline si ierburi aromatice, la cina, o salata calda cu ciuperci, naut crocant, quinoa si dressing de tahini, iar la gustare: un pumn mic de nuci si seminte crude sau o supa crema de dovleac cu ghimbir.”, subliniaza Cori Gramescu.

Cine ar trebui sa fie atent sau sa evite postul alimentar

Desi postul are beneficii spirituale nu este potrivit pentru toata lumea. Cori Gramescu atrage atentia asupra categoriilor de persoane care nu ar trebui sa tina post alimentar strict, deoarece pot aparea dezechilibre nutritionale sau agravarea unor afectiuni:

Persoanele cu sindrom de colon iritabil (IBS): Dieta de post presupune un consum ridicat de leguminoase (naut, fasole, linte), alimente bogate in FODMAPs , care pot produce balonare, disconfort si crampe. „ Pentru acesti pacienti, postul trebuie personalizat – se pot introduce surse alternative de proteine vegetale mai usor digerabile, precum tofu, tempeh sau orez cu legume, evitand leguminoasele fermentabile ”, recomanda specialistul.

Dieta de post presupune un consum ridicat de leguminoase (naut, fasole, linte), alimente bogate in , care pot produce balonare, disconfort si crampe. „ ”, recomanda specialistul. Diabeticii si pacientii cu rezistenta la insulina: Dieta de post este adesea bogata in carbohidrati (paine, cartofi, paste, fructe), ceea ce poate destabiliza glicemia. Este esential ca acesti pacienti sa fie monitorizati medical si sa evite combinatiile de carbohidrati rapizi si prajeli.

Dieta de post este adesea bogata in carbohidrati (paine, cartofi, paste, fructe), ceea ce poate destabiliza glicemia. Este esential ca acesti pacienti sa fie monitorizati medical si sa evite combinatiile de carbohidrati rapizi si prajeli. Pacientii bariatrici: Dupa interventiile de chirurgie metabolica, nevoia de proteine si nutrienti este ridicata, iar un post strict poate duce la carente grave.

Dupa interventiile de chirurgie metabolica, nevoia de proteine si nutrienti este ridicata, iar un post strict poate duce la carente grave. Persoanele cu deficienta proteica preexistenta sau sarcopenie / osteopenie:

Lipsa surselor de proteine animale poate accentua pierderea masei musculare si fragilizarea oaselor. In aceste cazuri, este indicat un post partial sau adaptat, cu suplimente proteice de origine vegetala si control medical.

Postul Craciunului poate fi o experienta benefica pentru minte si corp, dar este important sa il abordam cu echilibru. Alegerea constienta a alimentelor, evitarea produselor ultraprocesate si atentia la nevoile individuale fac diferenta intre un post care ne slabeste si unul care ne intareste sanatatea.

Despre Cori Gramescu

Cori Gramescu, coordonator de programe de slabire si antrenor a reusit de-a lungul unei cariere de peste 18 ani sa ajute peste 35.000 de oameni sa-si schimbe vietile, sa ajunga la greutatea dorita, fara epuizare si fara infometare. Prima sa carte – “Vindecarea relatiei cu mancarea si cu propriul corp” este o poveste personala despre sanatate si echilibru, o carte cu recomandari si sfaturi atat din zona de sport, cat si din zona de nutritie, dar si prima carte din Romania cu un cerc de suport pentru toti cititorii. Cori Gramescu este omul care s-a luptat cu kilogramele in plus si a castigat. Cori interactioneaza zilnic cu mii de femei din intreaga lume, dornice sa descopere secretele unui trup sanatos. De pe canalele de social media, utilizatorii pot afla raspunsuri la intrebari despre mancare, sport, retete, obiective realiste pentru transformare, dar si despre modul in care stresul afecteaza digestia sau despre cum pot pune capat mancatului emotional.