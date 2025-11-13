RAZII. Acțiuni în forță la Satu Mare: peste 170 de cetățeni străini, verificați într-o lună

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Imigrări, împreună cu mai multe structuri județene, au derulat controale în octombrie pentru prevenirea șederii ilegale și a muncii fără forme legale

În perioada 1 – 31 octombrie 2025, polițiștii Biroului pentru Imigrări al Județului Satu Mare au desfășurat o amplă serie de acțiuni comune, alături de reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, Inspectoratului de Jandarmi Județean, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate și Inspectoratului Teritorial de Muncă. Scopul acțiunilor a fost verificarea modului în care este respectat regimul juridic aplicabil străinilor pe teritoriul României.

Controale în teren și verificări la firme și spații de cazare

Pe durata lunii octombrie, echipele mixte au urmărit depistarea cetățenilor străini aflați ilegal în România, precum și verificarea respectării legislației privind încadrarea în muncă și condițiile de ședere.

De asemenea, au fost verificate documentele de ședere, condițiile pentru prelungirea dreptului de ședere și respectarea obligațiilor legale de către angajatori și proprietari de spații de cazare.

Controalele au vizat societăți comerciale care utilizează forță de muncă străină, spații de cazare destinate angajaților, dar și locuri publice din municipiile Satu Mare și Carei, orașele Tășnad și Negrești-Oaș, precum și din zonele limitrofe.

Peste 170 de cetățeni străini verificați

În urma acțiunilor derulate, au fost verificați 175 de cetățeni străini, majoritatea provenind din Bangladesh, Nepal, Sri Lanka și alte state din Asia de Sud-Est.

Totodată, au fost controlate 25 de societăți comerciale, 17 spații de cazare destinate lucrătorilor străini și 8 unități hoteliere.

Amenzi și măsuri preventive

Pentru nerespectarea regimului juridic privind șederea străinilor pe teritoriul României, polițiștii au aplicat trei amenzi contravenționale și un avertisment, conform Ordonanței de Urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor.

De asemenea, s-a asigurat o prezență vizibilă în spațiile publice, cu scop preventiv și de descurajare a faptelor antisociale. În paralel, au fost desfășurate acțiuni de informare și consiliere destinate angajatorilor și proprietarilor de spații de cazare, cu privire la obligațiile legale care le revin.

Prin aceste acțiuni, polițiștii și partenerii instituționali din județul Satu Mare continuă demersurile pentru asigurarea unui climat de ordine, legalitate și siguranță publică, în contextul creșterii numărului de cetățeni străini care muncesc și locuiesc în România.