REABILITARE. Blocul 9 de pe strada Viitorului din Ardud, în fază avansată de renovare termoenergetică

Primarul Ovidiu Duma anunță progrese semnificative la șantierul aflat în plină modernizare, promițând un imobil mai confortabil și o fațadă modernă pentru locatari

Șantierul de pe strada Viitorului, unde se află Blocul 9, avansează rapid în cadrul proiectului de reabilitare termoenergetică inițiat de Primăria orașului Ardud. Primarul Ovidiu Duma a declarat că lucrările sunt într-o etapă avansată, iar beneficiile pentru locatari și comunitate vor fi vizibile în curând.

Lucrările realizate până în prezent

Până acum, proiectul a înregistrat progrese importante:

acoperișul a fost complet înlocuit;

blocul a fost izolat termic;

majoritatea lucrărilor tehnice interioare sunt finalizate.

Aceste măsuri vor contribui la reducerea pierderilor de energie și la creșterea confortului locatarilor.

Etapele următoare și impactul asupra comunității

Următoarea etapă prevede aplicarea unei fațade moderne, care nu doar că va conferi un aspect estetic îmbunătățit clădirii, dar va și reflecta angajamentul Primăriei față de standardele de eficiență energetică și confort urban.

Primarul Ovidiu Duma subliniază:

“Continuăm să lucrăm cu seriozitate și responsabilitate, astfel încât rezultatul final să corespundă așteptărilor comunității.”

Un proiect pentru imaginea orașului și bunăstarea locatarilor

Modernizarea Blocului 9 este parte a unui program mai amplu de reabilitare a imobilelor din Ardud, menită să îmbunătățească confortul cetățenilor, să reducă costurile energetice și să ofere orașului un aspect urban modern și atractiv.