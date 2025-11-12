Reguli noi pentru trotinetiști. Se schimbă legea privind circulația trotinetelor electrice în România

Pe masa celor de la Comisia pentru Transporturi și Infrastructură se află un proiect de lege care reglementează circulația trotinetelor electrice pe drumurile publice din România.

Potrivit propunerii legislative, trotinetele electrice nu vor mai avea voie să circule cu o viteză mai mare de 25 de kilometri pe oră. De asemenea, a fost reglementată și vârsta minimă pe care ar trebui să o aibă cel care conduce trotineta electrică.

Astfel, pe drumurile publice va fi permisă circulația trotinetelor electrice cu viteză maximă prin construcție care nu depășește 25 km/h și care sunt echipate cu motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 2 kW. Trotinetele care nu corespund acestor specificații tehnice și care circulă pe drumurile publice, sunt în afara legii.

Potrivit noilor reglementări, folosirea căștii de protecție devine obligatorie pentru toți trotinetiștii, indiferent de vârstă. De asemenea, asigurarea pentru răspundere civilă în caz de pagube devine obligatorie pentru toți cei care folosesc trotineta electrică

De asemenea, potrivit noilor reglementări, în timpul deplasării pe drumurile publice, utilizatorilor le este interzisă folosirea telefonului mobil sau a oricăror dispozitive de înregistrare/redare de texte, audio sau video care le pot distrage atenția iar încălcarea acestei norme va duce la sancționarea utilizatorului cu amendă.

Proiectul introduce noi sancțiuni: conducerea pe drumurile publice a trotinetei electrice sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, precum și refuzul conducătorului de bicicletă sau trotinetă electrică de a se supune testării privind consumul de alcool ori de substanțe psihoactive, devine contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni.