SĂNĂTATE Diagnosticare rapidă la Satu Mare

Laboratoarele Spitalului Județean Satu Mare, dotate cu echipamente de ultimă generație în valoare de 9,3 milioane lei

Serviciul de Anatomie Patologică și Laboratorul Clinic din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare au fost modernizate cu echipamente medicale performante, în valoare totală de 9.300.867 lei, achiziționate prin fonduri europene. Această investiție esențială permite realizarea unor diagnostice rapide și precise pentru cancer și alte afecțiuni grave, direct în Satu Mare, eliminând deplasările costisitoare ale pacienților către centre medicale din alte orașe.

Modernizarea a fost posibilă prin proiectul „Investiții în infrastructura laboratorului de genetică și de anatomie patologică a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”, finanțat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru care marți a avut loc conferința oficială de închidere.

Declarații oficiale: „Pacienții resimt deja beneficiile”

Kovács Attila, manager public al județului, a subliniat impactul direct al investiției asupra pacienților:

„Pacienții resimt deja efectele benefice ale proiectelor implementate în sănătate, iar acest lucru ne încurajează ca, împreună cu managementul spitalului, să trasăm noi direcții de dezvoltare. În perioada următoare vom continua să investim resurse importante în activitatea medicală a spitalului.”

Un laborator dotat la standarde europene

Noile echipamente permit specialiștilor să realizeze un diagnostic oncologic complet, rapid și precis pentru numeroase specialități medicale: chirurgie oncologică, dermatologie, ginecologie, urologie, hematologie, nefrologie, oftalmologie, chirurgie generală și pneumologie.

Printre dotările de ultimă generație se numără:

microscoape performante pentru anatomie patologică

sistem automat pentru imunohistochimie

complex automatizat de citologie ginecologică și non-ginecologică

scanner digital pentru lame – util în arhivare, telepatologie și pregătit pentru integrarea inteligenței artificiale

procesator modern de țesuturi, cu prelucrare rapidă și aspirare a vaporilor toxici

sistem avansat de secvențiere genetică, pentru identificarea mutațiilor relevante în oncologie și boli rare

Noile teste oferă informații esențiale despre localizarea și evoluția bolii, facilitând stabilirea unui tratament personalizat, în concordanță cu standardele medicinei moderne.

Sprijin instituțional și viziune comună

Prefectul județului, Altfatter Tamás, a participat la evenimentul de închidere a proiectului și a evidențiat importanța modernizării pentru sistemul sanitar sătmărean. Proiectul, finanțat prin Programul Sănătate Nord-Vest 2021–2027, vizează îmbunătățirea infrastructurii Serviciului de Anatomie Patologică și dezvoltarea capacității de investigare pentru diagnosticul și prevenția cancerului.

În discursul său, prefectul a transmis:

„În acest moment de referință pentru sistemul de sănătate din județul nostru, suntem mândri să vedem că eforturile de modernizare se materializează prin proiecte de o asemenea anvergură. (…) Un avantaj major al acestei dotări este capacitatea de a asigura pacienților un diagnostic rapid și precis, direct aici, acasă, fără a fi nevoie de deplasări inutile, costisitoare și stresante către alte centre medicale. Implementarea telemedicinei deschide noi orizonturi, permițând specialiștilor să obțină opinii avizate din centre naționale sau internaționale.”

Noi orizonturi pentru medicina sătmăreană

Investiția consolidează poziția Spitalului Județean Satu Mare ca instituție capabilă să ofere servicii medicale avansate, în special în domeniul oncologiei și al anatomiei patologice. Prin dotările moderne, personalul medical este pregătit să răspundă prompt și eficient celor mai complexe cazuri, contribuind la creșterea șanselor de diagnosticare timpurie și tratament adecvat.

Un pas important spre un sistem medical public mai performant, mai aproape de pacient și de nevoile reale ale comunității.