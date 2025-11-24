SĂRBĂTOARE. Ziua Națională a României, cinstită cum se cuvine la Satu Mare. Programul pe ore al evenimentelor

Instituția Prefectului – Județul Satu Mare, Consiliul Județean Satu Mare, Primăria și Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”, organizează luni, 1 Decembrie 2025, în municipiul Satu Mare, o serie de manifestări culturale dedicate Zilei Naționale a României.

Vor avea loc depuneri de coroane la statuia lui Vasile Lucaciu, la bustul lui I.C. Brătianu și la bustul lui Iuliu Maniu, un ceremonial militar și religios, moment artistic – Beata Pap și Marian Buzilă, depuneri de coroane și defilare cu personal și tehnică de intervenție aparținând Garnizoanei Satu Mare la Monumentul Eroului Necunoscut.

De la ora 14:00, în Sala Mare a Casei de Cultură a Sindicatelor Satu Mare, se va desfășura un Regal Folcloric.

Programul pe ore: