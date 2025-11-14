Seminar în cadrul proiectului ” Protejarea granițelor externe ale UE – LinkBord” INTERREG NEXT România – Ucraina 2021–2027

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Ștefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca, în calitate de partener lider, alături de Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare și Unitatea 3058 a Gărzii Naționale a Ucrainei din Izmail, a organizat în perioada 11 – 14 NOIEMBRIE un seminar de lucru în cadrul proiectului „Protejarea granițelor externe ale UE – ROUA 00091 LinkBord”, finanțat prin programul INTERREG NEXT România – Ucraina 2021–2027.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai structurilor de ordine publică din România și Ucraina, precum și experți în domeniul cooperării transfrontaliere, având ca scop consolidarea colaborării instituționale și schimbul de bune practici în domeniul securității la frontierele externe ale Uniunii Europene.

Pe parcursul seminarului au fost prezentate principalele obiective, activități și rezultate așteptate ale proiectului, cu accent pe:

• dezvoltarea unei capacități operaționale comune în zona de frontieră România–Ucraina;

• armonizarea procedurilor de intervenție între instituțiile partenere;

• formarea personalului implicat în acțiuni de supraveghere și control la frontieră;

• investiții în echipamente moderne de mobilitate și supraveghere.

Discuțiile s-au axat și pe aspecte legate de securitatea regională, gestionarea fluxurilor migratorii și cooperarea în situații de criză, participanții subliniind importanța unei reacții rapide și coordonate între instituțiile de ordine publică din cele două țări.

La activitate au participat și experți din partea Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră și a Frontex, ale căror prezentări au contribuit semnificativ la îmbunătățirea cunoștințelor și a conștientizării situaționale a participanților, oferind o perspectivă europeană asupra standardelor și bunelor practici în managementul integrat al frontierelor.

Proiectul LinkBord contribuie direct la creșterea nivelului de siguranță și stabilitate în zona de frontieră româno-ucraineană, având o valoare totală de 440.554,62 euro, din care contribuția Uniunii Europene este de 396.499,15 euro.

Perioada de implementare este 21 mai 2025 – 20 noiembrie 2026.

Prin astfel de activități, partenerii proiectului își reafirmă angajamentul comun față de cooperarea transfrontalieră, profesionalism și solidaritate, demonstrând că securitatea la frontierele externe ale Uniunii Europene este o responsabilitate împărtășită, bazată pe încredere și parteneriat.

______________

📍 Proiect finanțat prin Programul INTERREG NEXT România–Ucraina 2021–2027

🇪🇺 Cofinanțat de Uniunea Europeană și de statele participante în program

📞 Partener lider: Gruparea de Jandarmi Mobilă „Ștefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca

🤝 Parteneri: Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare, Unitatea 3058 a Gărzii Naționale a Ucrainei – Izmail

Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca, telefon : 0264 431 301, fax : 0264 431 301

Persoană de contact – Manager de proiect, Colonel CADAR Cornel

Telefon : +40 748 887 512

E-mail : proiecte.logistica@jandarmeriamobilacluj.ro

Această publicație a fost produsă cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicații intră în responsabilitatea Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021- 2027 .