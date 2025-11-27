SIGURANȚĂ Polițiștii sătmăreni, acțiuni coordonate pentru protejarea elevilor din Satu Mare și Carei

Intervenții simultane în două unități de învățământ, patrule mixte, activități preventive și controale în zonele frecventate de elevi

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a desfășurat, în zilele de 25 și 26 noiembrie a.c., o amplă serie de activități dedicate creșterii siguranței școlare. Acțiunile s-au derulat în incinta și în vecinătatea Colegiului Național „Doamna Stanca” din municipiul Satu Mare și a Liceului Tehnologic „Iuliu Maniu” din municipiul Carei, fiind implicate simultan toate structurile operative, în baza unor planuri comune.

Pentru a asigura un climat educațional cât mai sigur, polițiștii Biroului Siguranță Școlară, alături de specialiștii Compartimentului Analiză și Prevenirea Criminalității, au desfășurat activități informativ–preventive în rândul elevilor. Discuțiile au avut ca teme principale identificarea comportamentelor de risc, prevenirea bullyingului, siguranța online și importanța respectării regulilor de conviețuire socială.

Prin aceste demersuri, elevii au primit informații esențiale pentru dezvoltarea unor reacții sănătoase în situații potențial periculoase.

În paralel cu activitățile preventive din școli, polițiștii de ordine publică, împreună cu efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare, au acționat în zonele din apropierea celor două instituții de învățământ.

Patrulele au fost însoțite de câinele de serviciu specializat în detectarea substanțelor stupefiante, contribuind la menținerea unui mediu sigur pentru elevi și la descurajarea oricăror activități ilegale în proximitatea unităților școlare.

Pentru prevenirea absenteismului și a altor comportamente care pot afecta siguranța tinerilor, polițiștii au extins verificările și la unități de alimentație publică și alte spații frecventate de elevi.

Acțiunea a avut rolul de a identifica situațiile cu potențial risc și de a asigura o intervenție promptă în cazul unor nereguli.

În apropierea Colegiului Național „Doamna Stanca” și a Liceului Tehnologic „Iuliu Maniu”, polițiștii rutieri au acționat pentru menținerea fluenței traficului și prevenirea incidentelor. Prezența lor a contribuit la accesul în siguranță al elevilor, părinților și cadrelor didactice în intervalele de vârf.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare subliniază că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în strânsă colaborare cu instituțiile partenere și cu întreaga comunitate. Protejarea elevilor și menținerea unui climat educațional sigur rămân priorități esențiale pentru structurile de ordine publică din județ.