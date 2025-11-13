SMART. Satu Mare devine oraș inteligent: Peste 100 de milioane de lei pentru mobilitate și siguranță rutieră

Municipiul Satu Mare face un pas hotărât spre orașul viitorului. Un nou proiect major, cu finanțare europeană, urmează să modernizeze infrastructura de transport și să aducă tehnologii inteligente în administrarea traficului rutier. Este vorba despre proiectul „Sistem integrat de monitorizare a traficului și mobilitate inteligentă în Municipiul Satu Mare”, cu o valoare totală de 109.944.959,54 lei, finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027.

Un proiect pentru un oraș conectat și eficient

Joi, 13 noiembrie 2025, primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a prezentat în cadrul unei conferințe de presă detaliile acestui ambițios proiect, menit să revoluționeze mobilitatea urbană și să reducă poluarea în oraș.

Scopul principal este crearea unui sistem integrat care să optimizeze transportul public, să reducă emisiile poluante și să fluidizeze traficul rutier prin soluții inteligente bazate pe date în timp real.

Transport public SMART, pentru un oraș mai prietenos

Printre componentele esențiale ale proiectului se numără înființarea și modernizarea a 100 de stații inteligente de autobuz, dintre care 51 cu dotări de nivel ridicat. Acestea vor fi integrate într-un centru de comandă și control (CCC), ce va gestiona în timp real circulația mijloacelor de transport și informațiile destinate călătorilor.

Stațiile SMART vor oferi panouri digitale cu orarele de sosire, sisteme de informare audio-video, camere de supraveghere și acces facil pentru toate categoriile de utilizatori.

Trafic monitorizat în timp real și intersecții inteligente

Proiectul prevede și modernizarea a 26 de intersecții semaforizate, care vor funcționa pe baza unui sistem adaptiv de management al traficului.

Sistemul va include camere video de supraveghere, detectoare de trecere pe roșu, radare pentru depășirea vitezei legale, camere LPR pentru recunoașterea numerelor de înmatriculare, precum și panouri VMS ce vor afișa informații utile pentru șoferi.

În plus, vor fi instalate 10 treceri de pietoni inteligente și 5 sisteme de cântărire în mișcare (WIM), menite să sporească siguranța rutieră și să protejeze infrastructura.

Un oraș mai curat, mai sigur, mai rapid

Prin implementarea acestui sistem integrat, Satu Mare devine un model de oraș european conectat, unde tehnologia servește confortului și siguranței cetățenilor.

Proiectul va contribui la creșterea numărului de utilizatori ai transportului public, reducerea poluării atmosferice și fonice, dar și la fluidizarea circulației pe arterele principale.

„Un sistem de transport public modern și eficient este cheia unui oraș civilizat. Prin acest proiect, facem din Satu Mare un oraș mai curat, mai sigur și mai inteligent”, a declarat primarul Kereskényi Gábor.

Termen de finalizare: noiembrie 2029

Proiectul „Sistem integrat de monitorizare a traficului și mobilitate inteligentă în Municipiul Satu Mare” este una dintre cele mai mari investiții europene derulate în ultimii ani la nivel local.

Prin această inițiativă, municipiul Satu Mare își consolidează poziția de lider regional în transformarea digitală a mobilității urbane.