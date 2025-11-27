SOLIDARITATE Satu Mare marchează Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor

Eveniment comunitar în Carei, cu mesaje puternice și activități dedicate prevenirii violenței domestice

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a organizat, în 25 noiembrie a.c., un amplu eveniment comunitar în municipiul Carei pentru a marca Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Împreună cu numeroși parteneri instituționali din România și Ungaria, polițiștii au transmis un mesaj ferm: „Împreună spunem STOP violenței asupra femeilor!”

Evenimentul a reunit reprezentanți ai IPJ Satu Mare, ai Căpeteniei Superioare de Poliție a Comitatului Szabolcs-Szatmár-Bereg (Ungaria), ai autorităților locale, ai instituțiilor de asistență socială și ai unităților de învățământ din Carei.

Toate aceste instituții au transmis un semnal comun: violența asupra femeilor este o problemă socială gravă, care necesită acțiune coordonată, sprijin specializat și solidaritate.

Deși ne-am dori o lume în care astfel de zile nu ar fi necesare, fenomenul violenței domestice rămâne alarmant. În România, numeroase femei devin victime ale abuzurilor, uneori cu final tragic.

Pentru polițiști, aceste situații sunt realități dureroase: intervenții de urgență, familii destrămate, copii martori ai traumelor. În spatele fiecărei sesizări se află o luptă pentru protejarea vieții și demnității victimelor.

„Protecția victimelor și intervenția rapidă sunt priorități operaționale. Prevenirea violenței domestice rămâne un obiectiv esențial al Poliției Române”, au subliniat reprezentanții IPJ Satu Mare.

O primă activitate a fost dedicată elevilor de la Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu”. Peste 90 de liceeni, alături de 15 cadre didactice și specialiști, au discutat despre formele violenței domestice, modul de recunoaștere și canalele prin care pot semnala orice situație de abuz.

Dialogul a pus accent pe resursele disponibile și pe responsabilitatea fiecărui tânăr de a interveni sau a cere ajutor atunci când este martor al unui comportament violent.

A doua activitate, „Marșul vieții”, a marcat debutul celor 16 Zile de Activism împotriva Violenței asupra Femeilor. Aproximativ 300 de elevi și adulți au mărșăluit prin Carei, transmițând public mesaje de solidaritate:

„Noi nu vă putem învăța violența, pentru că nu credem în ea!”

„Iubirea nu doare! Respectul nu lovește! Tăcerea nu protejează!”

Acțiunea a fost un exemplu de implicare civică și unitate în fața unei probleme care afectează întreaga societate.

Partenerii instituționali au insistat asupra necesității:

recunoașterii violenței asupra femeilor ca o problemă socială majoră;

consolidării serviciilor specializate și a rețelei de sprijin;

formării continue a profesioniștilor implicați în intervenții;

colaborării eficiente între instituții;

susținerii femeilor care aleg să ceară ajutor.

Eradicarea acestui fenomen depinde de modul în care răspundem, ca profesioniști și ca societate, la aceste situații care pun în pericol vieți și destine.

Activitatea a avut loc în contextul Campaniei de prevenire și combatere a violenței domestice în context transfrontalier, derulată de IPJ Satu Mare în parteneriat cu poliția din Ungaria, prin proiectul UNITE – The Unseen Aggression – Prevent & Combat Domestic Violence Across Borders, finanțat prin Programul Interreg V-A România – Ungaria.

Programul Interreg VI-A România-Ungaria sprijină proiecte comune menite să răspundă unor nevoi transfrontaliere și dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane de euro, contribuind la dezvoltarea durabilă a întregii regiuni eligibile.