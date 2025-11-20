TEATRU „Nunta de argint”, un spectacol emoționant pe scena Teatrului de Nord

Publicul este invitat miercuri, 26 noiembrie, ora 19.00, la Sala Studio, pentru o producție după Gabriel Garcia Márquez, în regia lui Andrei Mihalache

Teatrul de Nord Satu Mare îi invită pe iubitorii de teatru la un spectacol profund, tandru și dureros de adevărat: „Nunta de argint”, după textul lui Gabriel Garcia Márquez („Diatriba de dragoste împotriva unui bărbat așezat”). Evenimentul va avea loc miercuri, 26 noiembrie, de la ora 19.00, la Sala Studio, sub regia lui Andrei Mihalache.

O poveste despre iubire, timp și deziluzii

Spectacolul explorează fragilitatea relațiilor de cuplu, trecerea timpului și nevoia profundă de a fi văzuți și apreciați. Deși la prima vedere pare o confesiune despre frustrările acumulate în 25 de ani de căsnicie, piesa devine, treptat, o reflecție despre vulnerabilitate, iubire și durerea tăcută ascunsă în spatele unei vieți de familie.

„Fericirea nu-i cum se spune, că ține doar o clipă… ține câtă vreme ține și dragostea”, scria Márquez, iar spectacolul traduce scenic acest adevăr aparent simplu, dar atât de greu de trăit.

Distribuție: actori cu forță și rafinament artistic

Producția îi aduce pe scenă pe:

Carmen Frățilă – în rolul Gracielei,

Cosmin Domnișan – în rolul Soțului,

Cristian Rădăreanu – în rolul Fernando.

Scenografia este semnată de Cristian Gădină, iar echipa artistică promite un spectacol intens, cu emoție pură și interpretări memorabile.

Un omagiu pentru actrița Carmen Frățilă: 40 de ani de carieră

Evenimentul are o încărcătură specială: Carmen Frățilă sărbătorește 40 de ani de carieră la Teatrul de Nord. Debutând aici în 1985, actrița a construit un parcurs impresionant, lucrând cu peste 30 de regizori și demonstrând o versatilitate rară — de la spectacole pentru copii și comedii, până la drame și texte clasice sau contemporane.

În afara scenei, Carmen Frățilă se remarcă prin implicarea sa în comunitate, fiind unul dintre președinții Asociației pentru Protecția Animalelor Free Life, care administrează singurul adăpost pentru câini abandonati din Satu Mare. De asemenea, a fost moderator TV și realizatoare a emisiunii pentru copii „Bunicuța Melania”.

O recomandare pentru spectatori: „E mai dulce în doi. Ca și viața.”

Reprezentația se dorește a fi o invitație la reflecție, o „pastilă” emoțională despre fragilitatea relațiilor și o pledoarie pentru a salva la timp ceea ce încă poate fi salvat.

Organizatorii recomandă ca spectacolul să fie văzut împreună cu partenerul, pentru că „viața și teatrul sunt mai dulci în doi”.

Informații și bilete

📍 Agenția Teatrală, str. Horea nr. 6

📞 0261 712 106 | 0786 538 580

💻 Bilete online: linkul transmis