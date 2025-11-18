Termen-limită pentru ajutorul de încălzire: 20 noiembrie este ultima zi pentru depunerea cererilor

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) anunță că 20 noiembrie 2025 este termenul-limită până la care persoanele și familiile vulnerabile pot depune cererile pentru a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței începând cu luna noiembrie, prima lună a sezonului rece. Prevederea este stabilită prin Legea nr. 226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Sprijin valabil pe durata întregului sezon rece

Ajutorul pentru încălzire va fi acordat pentru perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026, iar suplimentul pentru energie se achită lunar, pe tot parcursul anului, conform legislației în vigoare.

Cererile se depun pe baza unei declarații pe propria răspundere, la primăria localității de domiciliu. Formularele necesare pot fi obținute:

de la sediul primăriei;

de pe site-ul primăriei;

de pe platformele agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială;

de pe site-ul ANPIS.

Cine poate beneficia

Sprijinul este destinat familiilor și persoanelor singure care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute de lege, inclusiv condițiile privind bunurile deținute. Limitele de venit sunt următoarele:

până la 1.386 lei/persoană în cazul familiilor;

până la 2.053 lei pentru persoanele singure.

Cum se face plata

Ajutorul este gestionat de ANPIS prin agențiile teritoriale, după cum urmează:

pentru energia termică, gazele naturale și energia electrică , sprijinul este decontat direct furnizorilor și se regăsește ca reducere pe factură;

pentru combustibili solizi sau petrolieri, suma aferentă sezonului rece este achitată integral în luna decembrie sau proporțional, dacă cererea este depusă după acest termen.

Recomandarea ANPIS

Instituția îi îndeamnă pe toți potențialii beneficiari să depună documentele până la 20 noiembrie, pentru a beneficia de sprijin începând cu prima lună a sezonului rece.