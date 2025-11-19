Turul Micula – CSM II Olimpia 2-2! Remiză spectaculoasă în ultimul meci al anului din ELITE

Turul Micula și CSM II Olimpia Satu Mare au jucat miercuri seara ultima partidă din acest an din Liga a 4-a ELITE.

Meciul disputat în nocturnă la baza sportivă a Academiei Partium a contat pentru etapa a 10-a și i-a avut pe cei de la Micula în calitate de gazde. în ciuda celor doar 3 grade Celsius de la ora partidei, cele două echipe au oferit un fotbal bun cu un ritm alert, multe faze de poartă , răsturnări de situație și patru goluri spectaculoase.

CSM II Olimpia Satu Mare a avut o primă repriză bună și eficientă. Zohorak a deschis scorul în minutul 29 după o excelentă centrare de pe partea stângă de la Dobie. Apoi cu patru minute înainte de pauză, Dobie a driblat tot ce i-a stat în cale și a finalizat din 3 m pentru 2-0 în favoarea celor de la CSM II Olimpia.

La reluare Anton reduce rapid din diferență, 1-2 min 53 cu o execuție superbă de la marginea careului pentru ca Luca Feher cu o lovitură de cap să restabilească egalitatea în minutul 72.

Până la final portarii Siwiek și Villi Bence se remarcă cu intervențiile lor sigure și ultimul meci al anului se încheie cu o remiză, 2-2 care pare că a mulțumit , după aspectul jocului, pe toată lumea….

Partida a fost arbitrată de Cosmin Iuhas la centru ajutat la cele două margini de Iuhasz Tibor și Ardelean Vlad. Observator: Cseh Sandor.

CS Turul Micula: Siwiek Patrick- Apai Raul, Negrean Vlad, Feher Luca, Pop Nandor, Dobrai Eduard, Matioc Raul, Domokos Dominik, Micle Alex, Bonea Alex, Anton Cosmin . Rezerve: Cadar Raul, Fisskusan Daniel, Ferew Thomas , Batin Denis, Srerpler Erich. Antrenor Popa Cristian

CSM Olimpia Satu Mare- Villi Bence- Hrițiu Erik, Prodan Răzvan , Ciocaș Dănuț, Compan Patrik Nicolae, Zab Zsombor Istvan, Carpa Gheorghe, Moldovan Rares Cristian, Berinde Mateo Daniel, Dobie Samuel, Palinkas Gabriel Rezerve: Jurje Ianis, Zohorar Noel Sebastian, Botca Luca Mario, Mare Adelin Rodion, Tasi Daniel, Burzo Flaviu Ioan. Antrenor Rezsler Zsolt.

Clasament

Talna Orașu Nou 10 8 1 1 39–16 25 Recolta Dorolț 9 7 0 2 18–11 21

3.Turul Micula 10 4 2 4 21–21 14

Oașul 1969 Negrești Oaș 10 4 1 5 35–29 13

5.CSM Victoria Carei 9 3 2 4 19–23 11

6.CSM Olimpia Satu Mare II 10 3 2 5 21–26 11

7.FC Someșul Odoreu 10 3 1 6 13–16 10

8.Unirea Tășnad II /Decebal 10 1 3 6 14–38 6