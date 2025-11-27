UNITATE. Satu Mare celebrează Ziua Națională a României prin cultură, tradiție și recunoștință

Manifestări artistice, ceremonii militare și momente de profund omagiu marchează 1 Decembrie 2025

Satu Mare îmbracă haina sărbătorii odată cu deschiderea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României. În perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2025, orașul devine scena unor evenimente culturale, istorice și festive menite să onoreze identitatea națională, eroii care au făurit Marea Unire și valorile care ne definesc ca popor.

Recitaluri, expoziții și cinema istoric – un debut profund cultural

Joi, 27 noiembrie 2025, atmosfera se încarcă de emoție și sensibilitate artistică. La Liceul de Arte „Aurel Popp”, tineri talentați susțin recitalul de muzică și poezie „Din dragoste de neam și țară”, completat de expoziția „Plaiuri Românești”, o incursiune vizuală în frumusețea spațiului autohton.

În paralel, Muzeul Județean propune o întoarcere la momente cheie din istorie, prin proiecția filmului „Cardinalul”, regizat de Nicolae Mărgineanu. Ambele evenimente încep la ora 12:00, oferind publicului o zi dedicată reflecției asupra identității naționale.

Seara se încheie la Filarmonica „Dinu Lipatti”, unde dirijorul Tiberiu Soare și virtuozul vibrafonist Alexandru Anastasiu susțin un concert simfonic de excepție, începând cu ora 19:00 — un omagiu adus valorilor culturale românești.

Magia iernii și bucuria comunității: aprinderea iluminatului festiv

Vineri, 28 noiembrie 2025, Piața Libertății devine centrul atmosferei de sărbătoare. De la ora 17:00, startul oficial al sărbătorilor de iarnă se dă prin aprinderea iluminatului festiv, moment completat de deschiderea Târgului de Crăciun.

Evenimentul este însoțit de un program artistic plin de emoție, cu colinde și cântece de iarnă interpretate de Corul MT Creative Art Studio, urmate de spectacolul interactiv „Clopoțica și Soldățelul”, spre bucuria celor mici și mari.

Ceremonii militare, depuneri de coroane și omagii solemne

Ziua de 1 Decembrie 2025 se deschide cu momente de reculegere și recunoștință. Începând cu ora 11:00, în Piața Libertății, vor fi depuse coroane și jerbe de flori la statuile marilor oameni de stat: Vasile Lucaciu, I.C. Brătianu și Iuliu Maniu — personalități care au definit idealul Marii Uniri.

La ora 12:00, la Monumentul Eroului Necunoscut, are loc un ceremonial militar și religios impresionant: Imnul Național, interpretat de mezzosoprana Pap Beáta, slujba religioasă, alocuțiuni oficiale și emoționante momente artistice susținute de elevul Rafael Onac și interpretul de muzică tradițională românească, Marian Buzilă.

Evenimentul se încheie cu defilarea detașamentelor de onoare și a tehnicii de intervenție, în aplauzele comunității.

Folclor, tradiții și bucurie la Casa de Cultură

De la ora 14:00, sătmărenii sunt invitați la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde va avea loc un Regal Folcloric — un spectacol dedicat tradițiilor și moștenirii culturale românești.

Semnificația zilei: mai mult decât o dată istorică

1 Decembrie nu reprezintă doar comemorarea unui moment istoric. Este sărbătoarea unității, a solidarității și a demnității naționale. Ziua Marii Uniri ne reamintește de sacrificiul înaintașilor, de valorile care ne unesc și de responsabilitatea pe care o avem față de generațiile viitoare.

Vă așteptăm cu drag!

La mulți ani, România!

La mulți ani, dragi sătmăreni!