URGENȚE. Aproape 500 de pacienți au ajuns la UPU Satu Mare în doar 72 de ore

150 de persoane au necesitat internare, iar peste o sută au fost cazuri critice

Echipa Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare a gestionat un flux ridicat de pacienți în intervalul 21 noiembrie, ora 07:00 – 24 noiembrie, ora 07:00. În numai trei zile, medicii și asistenții au acordat îngrijiri medicale unui număr impresionant de 473 de persoane, dintre care 150 au necesitat internare.

Creștere a adresabilității și presiune pe echipele medicale

Datele raportate de UPU indică faptul că în perioada menționată au fost înregistrate 118 cazuri critice, care au necesitat intervenție rapidă și resurse medicale semnificative. De asemenea, 302 pacienți au fost încadrați în categoria urgențelor, iar 53 au fost non-urgențe.

Imaginea din cadrul raportării surprinde personal medical aflat în deplină activitate, transportând pacienți pe targă într-un ritm alert — o reprezentare fidelă a dinamicii intense din zona de urgențe.

Intervenții rapide: peste 140 de pacienți aduși de SAJ și SMURD

O parte semnificativă a solicitărilor a venit prin serviciile de urgență terestră. 145 de pacienți au fost transportați la spital de echipajele SAJ și SMURD, ceea ce confirmă încă o dată rolul esențial al acestor structuri în gestionarea urgențelor medicale la nivelul județului.

Efort susținut pentru siguranța și îngrijirea pacienților

Echipa UPU subliniază importanța respectării recomandărilor medicale și apelării responsabile la 112, astfel încât resursele să fie disponibile pentru cazurile cu adevărat critice. În ciuda volumului ridicat de pacienți, personalul medical a reușit să asigure intervenții prompte și eficiente, menținând standardele de calitate ale actului medical.