URGENȚE Două intervenții într-o singură zi pentru pompierii sătmăreni

Incendiu la un horn în Lazuri și accident rutier în municipiul Satu Mare, gestionate rapid de echipajele ISU

Joi, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare au fost solicitați prin apeluri la 112 să intervină la două situații de urgență distincte: un incendiu izbucnit la un horn în localitatea Lazuri și un accident rutier produs în municipiul Satu Mare.

Incendiu la un horn în localitatea Lazuri

În jurul orei 11.00, dispeceratul ISU Satu Mare a fost anunțat despre un incendiu izbucnit la un horn, cu degajări de fum în interiorul unei locuințe situate pe strada Lalelelor nr. 407 din Lazuri.

La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, fiind alertat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Lazuri.

La sosirea forțelor de intervenție, acestea au constatat că ardea funinginea în interiorul coșului de fum. S-a acționat prompt pentru lichidarea incendiului, fără a fi înregistrate victime. În jurul orei 11:00, incendiul a fost lichidat în totalitate.

Accident rutier în municipiul Satu Mare

La ora 12:00, dispeceratul a fost sesizat în legătură cu un accident rutier între două autoturisme, produs în municipiul Satu Mare, la intersecția străzii Lucian Blaga cu strada Căprioarei.

La intervenție s-au deplasat o autospecială de stingere, un echipaj EPA SMURD și un total de 8 cadre militare ale Detașamentului de Pompieri Satu Mare. De asemenea, a fost alocat și un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Satu Mare.

Echipajele au raportat prezența a trei persoane implicate, dintre care două au refuzat evaluarea medicală. Nu au existat victime încarcerate.

Recomandări pentru cetățeni

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Satu Mare reamintește populației importanța întreținerii periodice a coșurilor de fum, precum și necesitatea respectării regulilor de deplasare în trafic, pentru prevenirea situațiilor de urgență.