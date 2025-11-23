Muzeul Alexandru Duma este un muzeu înființat în anul 2020, cu ocazia comemorării centenarului Primului Război Mondial, având în centru o colecție de desene și schițe de pe front ale unui artist transilvănean afiliat Școlii de Pictură de la Baia Mare, care au fost donate de familie Universității Babeș-Bolyai. Acestea sunt similare ca tematică și tehnică desenelor de pe front ale lui Aurel Popp. În afară de similitudinile tematice, ceea ce atrage atenția în ambele cazuri este maniera diaristică a desenelor, care înregistrează succint detalii privind subiectul, locul și data creionării acestora.

Ideea acestei expoziții, intitulată „Viziuni paralele: Alexandru Duma – Aurel Popp”, este a aduce împreună creațiile grafice ale celor doi artiști din perioada războiului pentru a îndemna privitorul la o meditație asupra semnificațiilor pe care arta din tranșee, în sensul cel mai literal, o proiectează asupra vieții din tranșee. Un al doilea obiectiv este acela de a ilustra felul în care schițele de pe front au fost ulterior valorificate în mari opere picturale de către Aurel Popp, pe de o parte, respectiv destinul frânt al lui Alexandru Duma, decedat în 1916, care nu a mai reușit să realizeze ceea ce primele creații promit, pe de alta. Ambii sunt figuri reprezentative pentru soarta numeroșilor artiști din întreaga lume care au ajuns aproape de primele linii ale frontului în timpul acestei conflagrații.