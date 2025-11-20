Ziua Drepturilor Copilului, marcată la centrele Direcției de Asistență Socială Satu Mare

Activități educative și recreative pentru copii, în cadrul comemorării celor 36 de ani de la adoptarea Convenției ONU

Pe 20 noiembrie, Direcția de Asistență Socială Satu Mare a sărbătorit Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, marcând 36 de ani de la adoptarea Convenției ONU privind drepturile copiilor. Copiii din centrele de zi au participat la o serie de activități dedicate drepturilor lor, într-un cadru educativ și recreativ.

Activități dedicate copiilor

În cadrul evenimentului, copiii au luat parte la diverse activități tematice, menite să îi familiarizeze cu drepturile lor fundamentale. Prin jocuri, discuții și ateliere interactive, aceștia au explorat conceptele de respect, incluziune și protecție.

Sprijin pentru o dezvoltare armonioasă

Prin toate acțiunile desfășurate, Direcția de Asistență Socială Satu Mare s-a asigurat că toți copiii au avut acces la o educație de calitate și la condiții optime de creștere și dezvoltare, consolidând astfel angajamentul instituției față de drepturile celor mici.

Evenimentul a subliniat importanța Convenției ONU privind Drepturile Copilului, adoptată acum 36 de ani, și rolul ei în promovarea protecției, educației și bunăstării copiilor din întreaga lume.