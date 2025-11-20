ZOOSANITAR Măsuri de urgență la Satu Mare pentru prevenirea extinderii Pestei Porcine Africane

Prefectul Altfatter Tamás și experții ANSVSA stabilesc noi direcții pentru protejarea fermelor și evitarea pierderilor economice

Prefectul Altfatter Tamás a mediat miercuri o întâlnire de lucru cu un puternic caracter tehnic, dedicată gestionării riscului zoosanitar în județul Satu Mare. La discuții au participat Cristian Laurențiu Mortasivu, director general al Direcției Generale Sănătatea și Bunăstarea Animalelor din cadrul ANSVSA, și Nicolae Dumuța, directorul executiv al DSVSA Satu Mare. Dialogul s-a concentrat pe necesitatea aplicării de măsuri rapide, coordonate și eficiente în contextul unei noi suspiciuni de Pestă Porcină Africană (PPA), depistată la o fermă autorizată din comuna Andrid.

Suspiciune nouă de PPA la Andrid

Noua suspiciune de infectare cu PPA impune o mobilizare riguroasă a structurilor sanitar-veterinare și o colaborare strânsă între instituțiile responsabile. În eventualitatea confirmării virusului prin analizele de laborator, autoritățile au stabilit ca obiectiv principal identificarea unor soluții viabile pentru reducerea impactului economic asupra fermierilor.

Planul autorităților: evitarea sacrificării întregului efectiv

Pentru a limita pierderile, se urmărește evitarea sacrificării tuturor animalelor din fermă, prin delimitarea strictă a corpurilor de clădire afectate și aplicarea celor mai exigente norme de biosecuritate în zonele neafectate. Măsurile propuse vizează protejarea efectivelor sănătoase și menținerea continuității producției în unitățile autorizate.

Declarația prefectului Altfatter Tamás

„Gestionarea cu profesionalism, implicare maximă a tuturor structurilor a acestui fenomen pentru a reduce cât mai mult posibil pierderile economice și pentru a putea oferi sătmărenilor în continuare carne de porc provenită din județul nostru. Instituția Prefectului monitorizează evoluția situației și colaborează strâns cu structurile sanitar-veterinare naționale și județene pentru implementarea măsurilor de biosecuritate și limitarea răspândirii virusului, protejând astfel efectivele de animale și economia locală. Odată cu analiza tehnică de astăzi vom aduce modificări aspectelor procedurale în gestionarea pestei porcine și probabil și a întregii legislații specifice.” — a declarat prefectul Altfatter Tamás.