A VI-a ediție a evenimentului caritabil „Uniți în fapte bune”, găzduită de Filarmonica „Dinu Lipatti” din Satu Mare

Marți, 2 decembrie, Filarmonica „Dinu Lipatti” din Satu Mare a găzduit cea de-a VI-a ediție a evenimentului caritabil „Uniți în fapte bune”, un proiect devenit tradiție în sprijinul educației copiilor aflați în dificultate.

Seara a reunit artiști consacrați și tineri talentați, printre care Silvia Negrea, Alexia Balotă, Călin Borșe, Daniel Moiș, George Negrea, dar și Corul reunit al structurilor M.A.I. – Jandarmeria, Poliția, I.S.U., Poliția de Frontieră, Penitenciarul Satu Mare – alături de reprezentanți ai M.Ap.N.. Recitalurile lor au oferit publicului momente artistice deosebite, încărcate de emoție și solidaritate.

Ca în fiecare an, fondurile colectate în cadrul evenimentului sunt direcționate integral către susținerea educației pentru copiii proveniți din medii vulnerabile. Organizatorii au subliniat că acest demers depășește sfera filantropiei, fiind o declarație comună de responsabilitate socială și implicare în construirea unui viitor mai bun pentru tinerii care au nevoie de sprijin.