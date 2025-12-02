Bărbatul care a produs accidentul dintre Ghenci și Căuaș este cercetat

La data de 29 noiembrie a.c., ora 06:25, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier între localitățile Ghenci și Căuaș.

În urma deplasării la fața locului, polițiștii au constatat faptul că un bărbat, de 33 de ani, din județul Maramureș, în timp ce conducea un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitară și o semiremorcă, nu s-ar fi asigurat corespunzător la efectuarea unei manevre de mers înapoi și a intrat în coliziune cu un autoturism care circula din sens opus, dinspre localitatea Cehăluț spre Satu Mare, condus de către un bărbat, de 65 de ani, din localitatea Cehăluț.

În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto de 65 de ani, acesta fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc accidentul rutier.