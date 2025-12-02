Cristina Tămășan Ilieș, viceprimarul municipiului Satu Mare clarifică public procedura de atribuire a locuințelor sociale

„Adevărul contează. Regulile contează. Oamenii contează.”

În urma discuțiilor apărute în ultimele ore în spațiul public privind modul de atribuire a locuințelor sociale în municipiul Satu Mare, viceprimarul Cristina Tămășan Ilieș a transmis o poziție fermă și argumentată, pentru a elimina orice confuzie și pentru a restaura încrederea în procesul administrativ.

Controversa a pornit după ce consilierul local Diana Molnar Creț a prezentat online cazul unei familii de nevăzători, sugerând nereguli în analiza dosarului. Viceprimarul respinge însă orice insinuare, precizând că procedura a fost respectată cu strictețe.

Potrivit acestuia, situația reală este una clară și verificabilă: familia în cauză are un venit de aproximativ 15.000 lei pe lună, iar regulamentul locuințelor sociale stabilește limite de venit precise, obligatorii pentru toți solicitanții.

Într-o declarație oficială, viceprimarul Cristina Tămășan Ilieș a precizat:

„În ultimele ore au apărut în spațiul public interpretări care pot crea confuzie în legătură cu atribuirea locuințelor sociale. Simt nevoia să clarific lucrurile, în calitate de viceprimar, dar mai ales ca om care cunoaște foarte bine realitatea socială a municipiului Satu Mare.

Adevărul este simplu și verificabil: familia respectivă are un venit de aproximativ 15.000 lei/lună, iar regulamentul locuințelor sociale prevede limite de venit clare. Faptul că o cerere este respinsă NU înseamnă fraudă. Înseamnă doar că nu sunt îndeplinite criteriile de punctaj. Nimic mai mult.

Decizia nu a fost luată de o singură persoană, ci a fost o hotărâre unanimă a Comisiei pentru locuințe sociale, formată din mai mulți membri, care au analizat dosarul strict după reguli și criterii, exact așa cum este corect față de toți solicitanții. Regulile trebuie aplicate egal pentru fiecare solicitant.

Mă întristează modul în care doamna consilier Diana Molnar Creț a ales să prezinte public acest caz, insinuând lucruri nedrepte atât despre instituțiile implicate, cât și despre o familie aflată într-o situație dificilă. Astfel de acuzații sunt nefondate, nedrepte și creează tensiuni inutile în comunitate.

Voi rămâne consecvent: să apăr transparența, să protejez integritatea instituțiilor sociale și să tratez cu respect fiecare familie vulnerabilă din Satu Mare. Adevărul contează. Regulile contează. Oamenii contează.”

Viceprimarul a subliniat că familia de nevăzători a acționat cu bună credință și nu trebuie transformată într-un subiect de dispută politică, cu atât mai mult cu cât se află într-o situație vulnerabilă.

Administrația locală reiterează că toate dosarele pentru locuințe sociale sunt analizate uniform, conform criteriilor legale, iar comunicarea publică trebuie făcută cu responsabilitate, pentru a evita manipulările și tensiunile în comunitate.