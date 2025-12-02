Comunicat de presă_02.12.2025, Cluj Napoca

DEER semnează cel mai mare contract din istoria companie: 1,1 milioane de contoare inteligente

Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) anunță semnarea celui mai mare

contract din istoria companiei, care prevede achiziția a 1,1 milioane de contoare

inteligente în aria sa de distribuție. Această investiție strategică marchează un pas

major în accelerarea digitalizării infrastructurii energetice din România și în

modernizarea rețelelor de distribuție pentru a răspunde cerințelor viitorului.

Noul proiect face parte din strategia DEER de a implementa soluții moderne de

măsurare, ce permit utilizatorilor acces la informații în timp real privind consumul,

cresc acuratețea datelor, reduc pierderile din rețea și facilitează intervențiile rapide în

cazul incidentelor.

„Semnarea acestui contract reprezintă un moment istoric pentru compania noastră și

un pas important pentru transformarea digitală a rețelei. Contoarele inteligente vor

aduce beneficii directe utilizatorilor, prin transparență sporită, eficiență și servicii

îmbunătățite”, a declarat Mihaela Rodica Suciu, Director General DEER S.A.

Implementarea proiectului va începe în decembrie 2025, iar instalarea celor 1,1

milioane de contoare inteligente se va desfășura etapizat, până la finalul anului 2028.

Prin această investiție, DEER își reafirmă angajamentul de a moderniza infrastructura

de distribuție și de a contribui activ la obiectivele naționale și europene privind

tranziția energetică și digitalizarea sectorului energetic.

Despre DEER

Distribuție Energie Electrică Romania este unul dintre cei mai mari operatori de

distribuție a energiei electrice din România, deservind un portofoliu de 4 milioane de

milioane de utilizatori din 18 județe. Compania este implicată activ în proiecte de

modernizare, digitalizare și eficientizare a rețelelor electrice.

Biroul de Presă

Distribuție Energie Electrică Romania