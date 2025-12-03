Deplasare la Slatina și noi speranțe pentru CSM Olimpia

Liga 2 mai propune două etape în luna decembrie, înainte de pauza de iarnă, iar etapa a 16-a vine cu dueluri decisive atât în zona promovării, cât și în lupta pentru evitarea retrogradării.

Corvinul Hunedoara, lider detașat cu 39 de puncte, încearcă să-și mențină avansul, în timp ce urmăritoarele ASA Tg. Mureș, Steaua și Sepsi sunt separate doar de golaveraj.

Vineri, deschidere cu miză în zona play-off-ului

Concordia Chiajna – Chindia Târgoviște (17:30, TV) aduce față în față două formații cu 24 de puncte, aflate la marginea locurilor de play-off. Orice rezultat poate însemna o mutare importantă înainte de pauză.

Sâmbătă dimineața: meciuri grele pentru favorite și dueluri directe în subsol

Steaua merge la Bacău pentru un duel cu o echipă aflată în revenire, în timp ce Gloria Bistrița și Câmpulung Muscel se întâlnesc într-un meci al suferinței.

FC Voluntari – Dumbrăvița și Afumați – Șelimbăr aduc echipe care au nevoie acută de puncte.

CSM Slatina – CSM Olimpia Satu Mare devine o confruntare directă pentru supraviețuire, oltenii având 16 puncte, iar sătmărenii doar 7. Echipa noastră pornește joi dimineață spre Slatina cu speranța obținerii unei noi victorii în deplasare. Trupa lui Botoș speră să profite și de oboseala acumulată de olteni care marți după amiază au jucat la CSC Dumbrăvița în Cupa României. De remarcat că slătinenii au pierdut, 1-2 în fața echipei antrenate de sătmăreanul Florin Fabian.

Dinamo (12 puncte) primește vizita celor de la ASA Tg. Mureș, surpriza plăcută a acestui sezon, aflată pe locul 2.

Sâmbătă, 14:30 – duel tare în zona play-off-ului

ACSM Reșița – FC Bihor Oradea (TV) este unul dintre cele mai echilibrate meciuri ale rundei: Reșița și Bihor sunt despărțite de un singur punct (29–29) și luptă direct pentru un loc în primele șase.

Duminică: teste importante pentru pretendente

Metalul Buzău – Ceahlăul și CS Tunari – Sepsi pun presiune pe formațiile oaspete, în special pe Sepsi, care nu își mai permite pași greșiți în cursa pentru promovare.

Politehnica Iași (24 de puncte) primește vizita Corvinului Hunedoara, liderul campionatului, într-un duel ce poate aduce o etapă mai strânsă în frunte sau, dimpotrivă, un avans și mai mare pentru trupa hunedoreană.

Miza etapei:

Corvinul vrea să intre în pauză cu un avans confortabil.

Locurile 2–6 sunt extrem de strânse, orice pas greșit poate schimba ierarhia.

În subsol, Olimpia Satu Mare, Tunari, Câmpulung și Gloria Bistrița caută puncte vitale pentru a rămâne aproape de pluton.

Program etapa 16 Liga 2, sezon 2025-2026:

vineri, 5 decembrie 2025, ora 17:30

Concordia Chiajna – Chindia Târgovişte – tv

sâmbătă, 6 decembrie 2025, ora 11:00

FC Bacău – Steaua Bucureşti

CS Gloria Bistrița – AFC Câmpulung Muscel

FC Voluntari – CSC Dumbrăviţa

CSM Slatina – CSM Olimpia Satu Mare

CS Afumaţi – CSC Şelimbăr

CS Dinamo Bucureşti – AFC ASA Târgu Mureş

sâmbătă, 6 decembrie 2025, ora 14:30

ACSM Reşiţa – FC Bihor Oradea – tv

duminică, 7 decembrie 2025, ora 11:00

Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamţ

CS Tunari – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – YouTube FRF

duminică, 7 decembrie 2025, ora 12:30

Politehnica Iaşi – Corvinul Hunedoara – tv

Clasament – doar punctele (după 15 etape)

1.Corvinul Hunedoara – 39

2.ASA Târgu Mureș – 30

3.Steaua București – 30

4.Sepsi OSK Sf. Gheorghe – 30

5. FC Bihor Oradea – 29

6.CSM Reșița – 29

7.FC Voluntari – 27

8.Metalul Buzău – 26

9.Chindia Târgoviște – 24

10.Concordia Chiajna – 24

11.Politehnica Iași – 24

12. CS Afumați – 21

13.FC Bacău – 17

14. CSM Slatina – 16

15.Ceahlăul Piatra Neamț – 16

16.CSC Dumbrăvița – 15

17. CSC Șelimbăr – 13

18.Dinamo București – 12

19.Gloria Bistrița – 10

20.Câmpulung Muscel – 9

21.CS Tunari – 8

22. CSM Olimpia Satu Mare – 7