FOTO. MODĂ. „Eterna Eleganță” by Mia Ardelean – feminitate, forță și rafinament pe scena City Fashion Week

Colecția designerului sătmărean a strălucit la Cluj, purtată de femei remarcabile care au adus eleganța atemporală în lumina reflectoarelor

Designerul sătmărean Mia Ardelean a cucerit publicul ediției 2025 a City Fashion Week cu colecția „Eterna Eleganță”, un demers artistic în care delicatețea devine expresie a forței, iar rafinamentul capătă contururi atemporale. Evenimentul, găzduit de Wonderland – Sala Grande Vista din Cluj-Napoca, a reunit personalități feminine marcante ale orașului, care au purtat creațiile designerului într-o defilare încărcată de emoție și simbolism.

Eleganța care depășește timpul

„Eterna Eleganță” reprezintă o odă adusă feminității rafinate și frumuseții care nu se supune trecerii timpului. Colecția vorbește prin gesturi simple și sigure despre femeia care își cunoaște forța interioară, transformând discreția, gratitudinea și delicatețea într-un limbaj vizual unic.

Texturile prețioase, nuanțele de negru, verde mentă, roz pudră și accentele argintii compun o simfonie cromatică în care misterul și puritatea se împletesc armonios. Siluetele fluide și detaliile couture conferă fiecărei creații statutul de piesă-statement.

Femei remarcabile ale Clujului, pe podiumul eleganței

În cadrul serii City Women, parte integrantă a City Fashion Week, mai multe femei remarcabile ale Clujului au urcat pe scenă în ținute semnate de Mia Ardelean. Profesioniste, lideri, creatoare de schimbare și voci autentice ale comunității au dat viață colecției prin prezența lor.

Printre ele s-a numărat și Daniela Tișe, soția președintelui Consiliului Județean Cluj, alături de Diana Găucă, Iulia Bucur-Roman, Denisa Petrehuș, Irina Ionescu, Loredana Pop, Camelia Mărginean, Cristina Pintilie Șendrea, Romina Sabou, Ramona Turc, Ana Iacob, Margareta Tighinean și Anca Ghimpu.

City Fashion Week – epicentrul modei transilvănene

Ajuns la cea de-a zecea ediție, City Fashion Week rămâne cel mai mare eveniment de modă din Transilvania. Scena din Wonderland – Sala Grande Vista a găzduit în perioada 27–28 noiembrie colecții exclusive, tendințe noi și proiecte care promovează diversitatea și talentul românesc.

Evenimentul coordonat de Ștefan Farrell a transformat din nou Clujul într-un punct de referință pentru industria modei, iar momentul City Women a celebrat eleganța cu sens și influența pozitivă pe care femeile o au în societate.