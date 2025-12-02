În weekend, polițiștii au aplicat amenzi uriașe

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat în perioada 28 noiembrie- 1 decembrie a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică în județ, aplicând peste 150 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 70.000 de lei.

Totodată, polițiștii sătmăreni au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier în județ, aplicând peste 600 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 200.000 de lei.

De asemenea, a fost luată măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce în cazul a 37 conducători de autoturisme, fiind reținute și 30 certificate de înmatriculare ale autoturismelor.