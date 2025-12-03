MAGIE Atelierul Moșului și-a deschis porțile în Târgul de Crăciun de la Satu Mare

Peste 2.000 de copii și tineri vor descoperi lumea fermecată a meșteșugurilor, sub îndrumarea producătorilor locali

Atmosfera de sărbătoare a cuprins din nou Târgul de Crăciun din Satu Mare, odată cu deschiderea oficială a Atelierului Moșului – unul dintre cele mai îndrăgite spații dedicate copiilor și tinerilor. Evenimentul marchează începutul unei noi călătorii pline de farmec, în care magia Crăciunului se împletește armonios cu tradițiile și măiestria lucrului manual.

Un univers al creativității pentru mii de copii

La ediția din acest an, peste 2.000 de copii și tineri vor trece pragul Atelierului Moșului, transformându-se pentru câteva ore în adevărați ucenici ai sărbătorilor de iarnă. Sub ochii lor curioși, materialele simple devin podoabe, decorațiuni sau mici daruri pentru cei dragi.

Meșteșugarii – spiridușii autentici ai Crăciunului

Activitățile din atelier sunt coordonate de meșteșugari și producători locali, care îi ghidează pe cei mici în arta creației tradiționale. Fiecare obiect lucrat manual devine nu doar o experiență, ci și o lecție despre răbdare, imaginație și respect față de tradițiile locului.

Magia sărbătorilor, trăită pas cu pas

Pentru micii participanți, Atelierul Moșului nu este doar un spațiu de creație, ci un loc în care poveștile de iarnă prind viață. Întâlnirea cu magia Crăciunului se transformă într-un ritual anual, așteptat cu nerăbdare atât de copii, cât și de părinți.