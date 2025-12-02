MANIFESTARE: Sătmăreni la suita de evenimente dedicate Zilei Naționale organizate în Polonia, la Cracovia

În perioada 29 noiembrie – 1 decembrie, la Cracovia s-a desfășurat o suită amplă de evenimente dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a României, la care au luat parte sătmăreni și personalități cu origini în județul Satu Mare.

Programul a debutat cu ateliere destinate copiilor din familii românești sau mixte, organizate la Biblioteca Municipală de către Consulatul Onorific al României la Cracovia. Evenimentul a fost coordonat de Excelența Sa, dl. Ignat Timar, originar din localitatea Apa, județul Satu Mare.

Al doilea moment important a avut loc sâmbătă, 29 noiembrie, și a constat într-o seară de muzică românească, avându-i ca protagoniști pe artiștii sătmăreni George Negrea, Silvia Negrea-Suth și Diu Oșan, binecunoscuți comunității românești din Cracovia pentru concertele lor inedite. Printre acordurile de chitară, publicul a asistat la o scurtă trecere în revistă a evenimentelor din 1918, prezentată în limba poloneză de Michał Sowa, vicepreședintele Societății Polono-Române, și de Ignat Timar, consulul onorific al României la Cracovia.

Artistul George Negrea a prezentat totodată istoria relațiilor culturale dintre România și Polonia și experiența s-a în cadrul misiunii pe care a avut-o în cei patru ani la Varșovia.

Evenimentul, prelungit mult după miezul nopții, a reunit români, moldoveni, polonezi și italieni, care au dansat și au cântat pe șlagăre românești, bucurându-se și de vinul pregătit special pentru această ocazie.

Duminică, 30 noiembrie, la Catedrala Sf. Nicolae din Cracovia a avut loc „Slujba pentru Patrie”, oficiată special cu ocazia Zilei Naționale a României și oferită, ca în fiecare an, de către Michał Sowa, un apropiat al comunității românești și un prieten al țării noastre. La finalul liturghiei, artista sătmăreană Silvia Negrea-Suth a susținut un moment artistic special, acompaniată de orga istorică a bisericii, un instrument cu o vechime de peste 200 de ani.

Delegația sătmăreană a participat, de asemenea, la Gala de închidere a Sezonului Cultural România–Polonia 2024–2025, sezon organizat de Ministerul Culturii și Institutul Cultural Român, prin reprezentanța ICR Varșovia, Ambasada României în Republica Polonă, precum și de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național al Poloniei și Institutul Adam Mickiewicz, în colaborare cu Institutul Polonez din București. Timp de mai bine de un an, cele două țări au derulat în paralel numeroase proiecte culturale.

Gala a avut loc la Filarmonica Națională din Cracovia, unde Orchestra Filarmonicii „George Enescu” din București a interpretat lucrări de George Enescu și Antonín Dvořák.

Printre coordonatorii proiectelor din cadrul acestui sezon s-a numărat și sătmăreanul George Negrea, reprezentant al ICR Varșovia, implicat în organizarea evenimentelor menite să consolideze relațiile culturale româno-poloneze.

Suita de manifestări dedicate Zilei Naționale a României s-a încheiat pe 1 decembrie, când, odată cu lăsarea serii și până în dimineața următoare, turnul televiziunii naționale poloneze TVP3 Cracovia a fost iluminat în culorile tricolorului românesc, oferind un omagiu vizual impresionant României.