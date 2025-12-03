PREȚUIRE. Cele mai longevive cupluri din Satu Mare, premiate la Casa Meșteșugarilor

Primăria Municipiului Satu Mare a sărbătorit 114 cupluri care au aniversat 50, 60 și 70 de ani de căsnicie, oferindu-le diplome și premii simbolice.

Miercuri, 3 decembrie 2025, Casa Meșteșugarilor a găzduit ultima festivitate de premiere a celor mai longevive cupluri din acest an. Într-un cadru festiv și emoționant, conducerea Primăriei Municipiului Satu Mare a oferit diplome aniversare și un premiu de 1.000 de lei celor 114 cupluri care au sărbătorit 50, 60 și 70 de ani de căsnicie.

Exemplu de viață și iubire

Cuplurile premiate reprezintă oameni minunați care au construit împreună o viață bazată pe înțelegere, iubire și puterea de a depăși toate obstacolele.

Singurul cuplu premiat la 70 de ani de căsnicie a fost familia Chis Vasile (95 de nai) și Maria (90 de ani), nimeni alții decât părinții colegului nostru de la Gazeta de Nord Vest, Ștefan Chiș.

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a transmis felicitări și recunoștință celor sărbătoriți, subliniind că acestea sunt modele vii ale stabilității și valorilor familiale:

„Sunteți o dovadă că dragostea adevărată nu se măsoară în cuvinte mari, ci în gesturi constante, în sprijin necondiționat și în puterea de a rămâne împreună chiar și atunci când viața ne pune la încercare.”

Familia, fundamentul societății

În discursul său, primarul a amintit că într-o lume plină de provocări, prezența cuplurilor sărbătorite reprezintă un simbol al echilibrului, răbdării și respectului reciproc.

„Pentru noi, generațiile mai tinere, dumneavoastră sunteți exemplu de stabilitate. Vă suntem recunoscători pentru lecția de viață pe care ne-o dăruiți și vă felicit din toată inima, asigurându-vă de tot sprijinul meu,” a declarat Kereskényi Gábor, urând tuturor multă sănătate, bucurii și sărbători fericite.

Declarațiile viceprimarilor

La eveniment au fost prezenți și cei doi viceprimaru, Cristina Tămășan Ilieș, respectiv Raul Băbțan.

”Astăzi am sărbătorit povești de viață care inspiră. Ani întregi de căsnicie, 70, 60 respectiv 50 de ani, înseamnă răbdare, respect, sprijin și iubire care rămâne constantă în timp. Ați mers împreună prin momente bune și prin încercări, ați construit o familie și o legătură care arată ce înseamnă dăruirea.

Pentru generația tânără sunteți un exemplu de echilibru, înțelegere și alegerea de a rămâne alături zi de zi.

Vă doresc sănătate, liniște și cât mai multe momente frumoase împreună, cu cei dragi aproape.

La mulți ani fericiți și sărbători binecuvântate!”, a spus viceprimarul Cristina Tămășan Ilieș.

”Astăzi am trăit unul dintre acele momente care te opresc în loc și te fac să îți pui o întrebare simplă: cât valorează, de fapt, o viață trăită împreună? La Satu Mare am sărbătorit cuplurile care au împlinit 50, 60 și 70 de ani de căsnicie. Da, peste jumătate de secol de respect, răbdare și iubire construită zi de zi. Într-o lume grăbită, aceste familii ne arată ce înseamnă cu adevărat stabilitatea. Am fost onorat să particip în calitate de viceprimar la festivitatea de premiere și să întâlnesc oameni care, prin felul în care au ales să rămână împreună, spun mai mult decât o mie de discursuri. Le doresc tuturor multă sănătate, liniște și ani binecuvântați alături de cei dragi. Respectul și admirația noastră îi însoțesc”, a spus și viceprimarul Raul Băbțan.

Momente artistice emoționante

Festivitatea a inclus și un moment artistic susținut de tinerii Oargă Lucas, Krakoczky Johanna și Stuts Boglárka din cadrul MT Creative Art Studio, coordonați de profesorii Beáta și Răzvan Pap. Momentele artistice au adus un plus de emoție și magie serii, încheind în mod festiv celebrarea celor 114 cupluri premiate.

Felicitări și urări de bine

Primăria Municipiului Satu Mare transmite felicitări tuturor celor sărbătoriți și le urează mulți ani frumoși înainte, plini de sănătate, bucurii și împliniri. Această festivitate reprezintă nu doar o recunoaștere a longevității, ci și un tribut adus valorilor familiei și legăturilor trainice construite de-a lungul decadelor.