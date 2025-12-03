„Un zâmbet pentru fiecare”: 2.500 de copii aduc lumină, speranță și zâmbete în campania Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

În apropierea Crăciunului, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad scrie o nouă pagină emoționantă în povestea solidarității locale, prin derularea campaniei „Un zâmbet pentru fiecare”. În acest an, proiectul a reunit un număr covârșitor de participanți: 2.500 de copii din grădinițele și școlile din municipiu și județ, confirmând dorința comunității de a cultiva empatia și generozitatea încă de la cele mai fragede vârste.

Micii voluntari au realizat, cu suflet și imaginație, felicitări și decorațiuni de Crăciun destinate pacienților aflați pe patul de spital în clipe vulnerabile și vârstnicilor din centrele sociale, pentru care sărbătorile pot aduce uneori mai multă singurătate decât bucurie. Fiecare lucrare este un mesaj de speranță, o mângâiere în forma unui gest de copil, un dar care poate schimba o zi întreagă.

Pentru a le răsplăti implicarea, copiii au fost întâmpinați de Zâna Zâmbițica, mascota campaniei, care i-a încurajat în drumul lor spre a-i face pe alții fericiți. Fiecare participant a primit un creion personalizat, povestea Zânei Zâmbițica, o surpriză dulce și căciula Moșului, iar cadrele didactice vouchere de cumpărături, transformând întreaga experiență într-o sărbătoare a dăruirii.

În paralel cu derularea campaniei, fotografiile lucrărilor realizate de cei mici au fost postate pe pagina oficială de Facebook a UVVG, într-un concurs cu același nume. Colajul care va obține cele mai multe aprecieri sub formă de like-uri va fi premiat, iar pentru a celebra talentul copiilor, vor fi acordate cinci premii: locul I, II, III și două mențiuni. Concursul se va încheia miercuri, 3 decembrie a.c. la orele 18.00.

„Un zâmbet pentru fiecare» nu este doar o campanie – este un exercițiu de inimă. Să vezi 2.500 de copii dorind să dăruiască bucurie celor aflați în momente de cumpănă este o lecție de viață pentru noi toți. Ei sunt dovada că bunătatea se învață, că se cultivă și că poate schimba destine. Aduc recunoștința mea tuturor cadrelor didactice și părinților care i-au încurajat pe cei mici să participe. Și mai presus de toate, doresc să îmi exprim profunda apreciere față de doamna rector, prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci. Domnia sa este omul care a înțeles mereu că universitatea nu trebuie să fie doar un spațiu al formării academice, ci și un reper moral pentru comunitate. Prin încrederea, implicarea și sprijinul constant oferit acestui proiect, a transformat campania într-o tradiție, într-o punte de lumină între noi și cei care au nevoie. Sunt onorată să fac parte din această familie universitară și recunoscătoare pentru fiecare zâmbet pe care îl aducem împreună în viețile oamenilor. Mulțumesc copiilor, voluntarilor, partenerilor noștri și tuturor celor care au pus o părticică de suflet în acest demers. Cu sprijinul dumnealor, fiecare participant, cadru didactic sau copil au avut parte de câte o surpriză. În preajma Crăciunului, ne-am unit pentru a dărui nu obiecte, ci emoții. Iar asta este neprețuit,” a subliniat Madiana Gabor, director de imagine al UVVG.

Competiția a reușit nu doar să aducă vizibilitate creațiilor, ci și să adune în jurul lor o comunitate întreagă care susține, apreciază și încurajează efortul copiilor.

În spiritul campaniei, studenții voluntari ai UVVG vor merge, în zilele premergătoare Crăciunului, în spitale și centre de vârstnici pentru a oferi personal felicitările și decorațiunile. Vor duce cu ei colinde, cuvinte bune și motive de zâmbet celor care, poate, au cea mai mare nevoie de ele în această perioadă.

„Un zâmbet pentru fiecare” demonstrează că bunătatea se învață, se împărtășește și se transmite mai departe. Iar anul acesta, datorită celor 2.500 de copii, Aradul a devenit cu adevărat un loc mai luminos, mai blând și mai aproape de spiritul autentic al Crăciunului. Evenimentul a fost posibil cu sprijinul financiar al CCJA, al Asociației pentru Cultură, Educație și Tineret „Vasile Goldiș”, Calla, Agora și Via Projects.