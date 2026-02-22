Victorie mare pentru Dumbrăvița lui Fabian. Gondiu, decisiv!

CSC Dumbrăvița a obținut un succes extrem de important în lupta pentru menținerea în Liga 2, impunându-se cu 1-0, la Buftea, în fața celor de la CS Afumați, într-un meci disputat în condiții meteo dificile. Victoria poartă și o amprentă sătmăreană: echipa este antrenată de Florin Fabian, iar golul decisiv a fost marcat de Gheorghe Gondiu, atacant care a evoluat în prima parte a sezonului chiar la CSM Olimpia Satu Mare.

Partida a contat pentru etapa a 18-a a sezonului regular și s-a disputat pe un teren acoperit de zăpadă, după ce locația și ora de start au fost modificate de mai multe ori pe parcursul săptămânii.

După ce inițial fusese programat la Afumați, apoi la Clinceni, meciul s-a disputat în cele din urmă la Buftea, pe terenul sintetic al FRF, la doar o oră după duelul dintre CS Dinamo și Sepsi OSK. Suprafața de joc a fost mai mult albă, iar condițiile au transformat confruntarea într-o luptă de uzură, cu puține faze clare de poartă.

Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 30, când arbitrul Iviniș a dictat penalty la un duel în careu între Ghineț și Gondiu. Gheorghe Gondiu a executat cu siguranță lovitura de la 11 metri și a adus trei puncte extrem de prețioase pentru bănățeni.

Florin Fabian: „Spirit de grup, sacrificiu și determinare”

La finalul partidei, antrenorul Florin Fabian, sătmărean la origine, a subliniat caracterul și maturitatea arătate de echipa sa:

„Vreau să-mi felicit echipa pentru spiritul de grup, sacrificiul, organizarea de joc și determinarea. A fost un meci extrem de greu, în condiții dificile. Cred că ne-a ajutat și meciul din Cupă, de la Mioveni, cu FC Argeș, jucat în condiții asemănătoare. Am reușit să ne adaptăm și să obținem trei puncte foarte importante în tentativa noastră de salvare.”

Tehnicianul Dumbrăviței a recunoscut că victoria a venit și cu un cost:

„Avem câteva probleme medicale, dar sperăm ca jucătorii să fie recuperați până la următoarea etapă. Mă bucur că cei care au intrat de pe bancă au răspuns foarte bine.”

Dumbrăvița urcă în clasament și visează la salvare

Grație acestui succes, CSC Dumbrăvița a urcat pe locul 16, cu 18 puncte, la egalitate cu Ceahlăul Piatra Neamț, pe care o depășește la golaveraj. CS Afumați a coborât pe locul 13, cu 24 de puncte.

În etapa viitoare, timișenii joacă acasă, cu Poli Iași, una dintre echipele aflate încă în cursa pentru play-off, după care vor urma două dueluri decisive pentru salvare, cu CS Tunari (deplasare) și Concordia Chiajna (acasă).

Rezultatele etapei a 18-a

FC Voluntari – Steaua Bucureşti 2-0

I. Gheorghe 16, D. Andrei 82

Metalul Buzău – FC Bacău 0-1

/ Luncașu 16

CS Gloria Bistrița – Ceahlăul Piatra Neamţ 2-0

Chikwu 33, Sofroni 51

CSM Slatina – AFC Câmpulung Muscel 0-0

Politehnica Iaşi – CSM Olimpia Satu Mare 2-0

Ștefanovici 35, Tiehl 50

ACSM Reşiţa – Chindia Târgovişte 2-3

Jerdea 9, Gaspar 13 / Pasic 21, Mico 41 – autogol, D. Florea 84

CS Dinamo Bucureşti – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-2

Mbanga 48 / Heras 39, 90+2

CS Afumaţi – CSC Dumbrăviţa 0-1

/ Gondiu 30

Duminică, 22 februarie 2026, ora 11:00

CS Tunari – CSC Şelimbăr 1-0

Duminică, 22 februarie 2026, ora 12:30

FC Bihor Oradea – AFC ASA Târgu Mureş ………

Marți, 24 februarie 2026, ora 17:30

Concordia Chiajna – Corvinul Hunedoara – tv