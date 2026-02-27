Liga a 3-a: Sănătatea Cluj – SC Olimpia MCMXXI SatuMare 4–1 (2–0)

Start dificil pentru trupa lui Cristi Popa: înfrângere peterenul ”Virușilor verzi”

N-a fost loc de surprize vineri la Cluj , pe stadionulClujana. Olimpia MCMXXI Satu Mare a început cu stângulpartea a doua a sezonului din Liga 3, fiind învinsă vineri, îndeplasare, de Sănătatea Cluj, scor 4–1, într-un meci contândpentru etapa a 18-a a Seriei a 8-a.

Un rezultat oarecum firesc dacă ținem cont însă căechipa sătmăreană abia a strâns rândurile cu o lună înainteastartului de sezon. Iar antrenorul Cristi Popa are la dispozițieun lot de jucători tineri, trei dintre ei fiind debutanți la nicelulligii a 3-a. De cealaltă parte ”Virușii verzi” antrenați de VasileMiriuță au speranțe mari de play off iar după acest success și-au consolidate poziția a 4-a.

Gazdele au deschis scorul rapid, în minutul 9, după unpenalty acordat în urma unui fault comis de portarul Patrick Siwiec. Alex Pop a transformat fără emoții, iar tot el avea sămajoreze avantajul clujenilor în minutul 45+1, stabilind scorulpauzei la 2–0. Fost atacant al Olimpiei Satu Mare, Pop a reușitastfel o „dublă” în prima repriză.

La reluare, Sănătatea Cluj a continuat să pună presiune șia făcut 3–0 prin Bessong, în minutul 48. Olimpia a avut o reacție rapidă, Alessandro Mihoc reducând din diferență doarun minut mai târziu, cu o execuție precisă, care a readussperanța în tabăra sătmăreană.

Finalul meciului a aparținut însă tot gazdelor, care au maipunctat o dată, în prelungiri, prin Baciu (90+3), stabilindscorul final: 4–1.

După acest rezultat, Olimpia MCMXXI rămâne pe locul11 în clasament, cu 11 puncte, într-o situație complicatăînaintea finalului de sezon regulat.

”Un meci bătăios pentru tinerii lui Cristi Popa, disputatpe stadionul Clujana. Scorul a fost deschis din penalty de adversarii noștri, iar apoi au urmat goluri marcate pe finalulreprizelor.

Echipa noastră a avut astăzi trei jucători debutanți înLiga 3, motiv pentru care îi felicităm și le dorim mult succes. Avem de muncă, dar suntem încrezători că prin dăruire șiantrenamente, putem oferi fotbalul pe care îl meritați. Am avut multe momente bune în partida de astăzi dar cu siguranțămai avem de lucru.

Săptămâna viitoare ne așteaptă o partidă dificilă, îndeplasare, la Baia Mare, unde ne bazăm pe sprijinul vostru.” E mesajul transmis de conducere pe pagina oficială de facebooka clubului.

În etapa viitoare, formația sătmăreană va avea un nou test extrem de dificil, urmând să evolueze tot în deplasare, peterenul celor de la CS Minaur Baia Mare, una dintrepretendentele la promovare.

Link declarația antrenorului Popa: https://www.facebook.com/share/r/1D1XRwt3bk/?mibextid=wwXIfr

𝐒𝐚𝐧𝐚𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐂𝐥𝐮𝐣 – 𝐎𝐥𝐢𝐦𝐩𝐢𝐚 𝐒𝐚𝐭𝐮 𝐌𝐚𝐫𝐞 𝟒:𝟏

Marcatori: Alex Pop (‘9penalty, 45+1), Bessong (’48), Baciu(90+3’) / Mihoc (’49)

Sănătatea: Bălgrădean – Creț (Milchiș 90), Core, Rusu, Fărcășan, Dinescu, Bessong (Vescan 90), Saroși (Ursu 71), Paul, Bonț (Baciu 71), Pop (Goga 76)

Olimpia MCMXXI: Patrick Siwiec – Luca Estan, DănuțCiorcaș, Luca Feher, Cezar Oros, Angel Onea, Jakob Larson, Alex Micle, Alessandro Mihoc, Ionuț Sălăjan (cpt.), TyreeseMeas.

Rezerve: Gabriel Bukowa, Andrei Surd, Nandor Pop, Carlos Nolasco, Emanuel Morar, Dominik Domokos, Lusien Contra, Tiago Chira, Ruben Bodea.

Antrenor: Cristian Popa.

Programul etapei a 18-a – Liga 3, Seria 8

Vineri, 27 februarie, ora 14:00

Sănătatea Cluj – Olimpia MCMXXI Satu Mare 4-1

Lotus Băile Felix – Minaur Baia Mare 0-3

Zalău – Unirea Dej 1-0

Sâmbătă, 28 februarie, ora 14:00

Sticla Arieșul Turda – Viitorul Cluj

Crișul Sântandrei – Sighetu Marmației

Unirea Tășnad – Bihorul Beiuș

CLASAMENT

1.Zalău – 41

2.Minaur Baia Mare – 40

3.Unirea Tășnad – 38

4.Sănătatea Cluj – 38

5.Crișul Sântandrei – 33

6.Sighetu Marmației – 28

7.Lotus Băile Felix – 25

8.Unirea Dej – 14

9.Viitorul Cluj – 13

10.Bihorul Beiuș – 13

11.Olimpia MCMXXI Satu Mare – 11

12.Sticla Arieșul Turda – 2

Etapa 19. Vineri, 6 martie (ora 15.00): Unirea Dej – ArieșulTurda; Viitorul Cluj – Băile Felix. Sâmbătă, 7 martie (ora15.00): CS Minaur – SC Olimpia; Bihorul Beiuș – CrișulSântamdrei; CSM Sighet – SCM Zalău; Unirea Tășnad – Sănătatea.