CSM Olimpia își întărește ofensiva înaintea duelului decisiv cu Tunari

Înaintea primului meci oficial de pe teren propriu, cel de sâmbătă cu CS Tunari, conducerea CSM Olimpia a anunțat transferului unui atacant crescut în fotbalul francez.

CSM Olimpia Satu Mare și-a întărit lotul cu un atacant central cu dublă cetățenie, franceză și congoleză. Conducerea clubului a ajuns la un acord cu Kévin Mbala, care s-a alăturat echipei care evoluează în Liga 2.

În vârstă de 25 de ani, Mbala este născut la Villeneuve-Saint-Georges, în Franța. A crescut la nivel juvenil în cadrul academiilor US Créteil-Lusitanos și Stade Malherbe Caen, după care și-a continuat cariera în eșaloanele inferioare din Franța. A evoluat pentru FC Borgo și pentru formația de liga a treia FC Versailles 78, iar până în iulie 2025 a îmbrăcat tricoul echipei Andrézieux-Bouthéon FC.

De-a lungul carierei sale, atacantul a bifat și prezențe în Ligue 2, pentru Stade Malherbe Caen și Paris FC, unde a adunat în total zece apariții. În 2017, a fost convocat la Franța U17, pentru care a disputat un meci.

Inițial CSM Olimpia l-a adus pe vârful muntenegrean Sergej Grubac de la Chindia doar că acesta a acuzat probleme medicale și înaintea partidei de la Iași s-a renunțat la serviciile lui.

Altfel, etapa a 19-a a Ligii a 2-a va debuta joi după amiază în Ghencea și se va încheia duminică de Mărțișor, la Târgoviște.

Marți în ultimul joc al rundei a 18-a, Corvinul și-a consolidat poziția de lider după succesul de pe terenul Concordiei Chiajna, 2-0.

CSM Olimpia vine după un eșec, 0-2 la Iași cu Politehnica iar sâmbătă are parte de un duel decisiv în bătălia pentru salvarea de la retrogradare cu CS Tunari.

Program etapa 19 Liga 2, sezon 2025-2026:

joi, 26 februarie 2026, ora 17:30

Steaua Bucureşti – CSM Slatina – tv

sâmbătă, 28 februarie 2026, ora 11:00

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – ACSM Reşiţa – tv

Corvinul Hunedoara – CS Dinamo Bucureşti

CSC Şelimbăr – Concordia Chiajna

CSM Olimpia Satu Mare – CS Tunari

CSC Dumbrăviţa – Politehnica Iaşi – YouTube FRF TV

AFC Câmpulung Muscel – CS Afumaţi

Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Voluntari

FC Bacău – CS Gloria Bistrița

sâmbătă, 28 februarie 2026, ora 13:00

AFC ASA Târgu Mureş – Metalul Buzău – tv

duminică, 1 martie 2026, ora 11:15

Chindia Târgovişte – FC Bihor Oradea – tv

CLASAMENT

1.Corvinul – 46p

2.Sepsi Sf. Gheorghe – 39p

3.FC Bihor – 38p

4.FC Voluntari – 36p

5.FC ASA Tg. Mureș – 33p

6.Chindia Târgoviște – 33p

7.CSM Reșița – 32p

8.Steaua București – 30p

9.Metalul Buzău – 29p

10.Poli Iași – 28p

11.FC Bacău – 26p

12.Concordia Chiajna – 24p

13.CS Afumați – 24p

14.CSM Slatina – 23p

15.Gloria Bistrița – 19p

16. CSC Dumbrăvița – 18p

17.Ceahlăul P. Neamț – 18p

18.CSC 1599 Șelimbăr – 16p

19.CS Din. București – 12p

20.Tunari – 11p

21.CSM Olimpia Satu Mare – 10p

22. Câmpulung – 10p