CSM Olimpia Satu Mare intră în linie dreaptă pentru un final de sezon regular, de foc

După o pauză competițională de peste două luni, Liga a 2-a se pregătește de reluare, iar sezonul 2025/26 intră în cea mai intensă și decisivă perioadă. Cu doar patru etape rămase din sezonul regular, lupta pentru play-off și pentru evitarea retrogradării se anunță mai echilibrată și mai spectaculoasă ca niciodată.

Toate cele 22 de echipe participante sunt în continuare active, iar programul primelor două etape din 2026 este deja stabilit. Singura formație calificată matematic în play-off este liderul Corvinul Hunedoara, în timp ce opt echipe, cele clasate de la locul 15 în jos, sunt deja sigure de prezența în play-out.

Pentru CSM Olimpia Satu Mare, reluarea campionatului vine într-un moment-cheie, în care fiecare punct devine vital, iar fiecare meci poate cântări decisiv în stabilirea obiectivelor finale.

Start în deplasare dificilă: CSM Olimpia joacă la Iași pe un teren imposibil

Primul test oficial al anului pentru CSM Olimpia Satu Mare va avea loc sâmbătă, 21 februarie, de la ora 11:00, pe terenul Politehnicii Iași, într-un duel extrem de complicat, contra unei echipe care a început campionatul cu pretenții clare la play-off. Dar care acum, sub comanda fostului technician de la Olimpia Satu Mare, Tibor Selymes este în reconstrucție în condițiile în care la club se vorbește de intrarea în insolvență.

Meciul de pe stadionul „Emil Alexandrescu” se anunță unul extrem de dificil în condițiile în care gazonul s-a deteriorate serios după meciul din week end al naționalei de rugby a României. Altfel,Olimpia vine după o perioadă intensă de pregătire și meciuri amicable în care nu a pierdut, cu dorința clară de a începe anul cu un rezultat pozitiv.

Pentru elevii lui Alexandru Botoș, acest joc reprezintă un adevărat test de maturitate, dar și o oportunitate de a arăta că echipa poate produce surprize în fața formațiilor mai bine clasate.

Revenire acasă: derby-ul salvării cu CS Tunari

După deplasarea de la Iași, Olimpia va juca primul meci oficial din 2026 pe teren propriu, în etapa a 19-a, sâmbătă, 28 februarie, contra celor de la CS Tunari.

Partida de la Satu Mare este una cu miză directă, între două formații aflate în zona inferioară a clasamentului, iar sprijinul publicului sătmărean poate face diferența. Un rezultat pozitiv ar putea da un impuls decisiv echipei în lupta pentru un final de sezon cât mai bun.

Liga 2, între derby-uri tari și calcule pentru play-off

Reluarea campionatului aduce și câteva dueluri extrem de atractive, cap de afiș fiind confruntarea dintre FC Voluntari și Steaua București, programată joi, 19 februarie, meci televizat și decisiv în lupta pentru Top 6.

Tot în etapa a 18-a se remarcă și derby-ul ACSM Reșița – Chindia Târgoviște, dar și duelul de la Oradea dintre FC Bihor și ASA Târgu Mureș, un adevărat meci de șase puncte în zona play-off-ului.

Etapa se va încheia marți, 24 februarie, cu partida Concordia Chiajna – Corvinul Hunedoara, liderul fiind considerat principala favorită la promovarea directă în SuperLigă.

Un final de sezon care se anunță exploziv

Cu doar patru etape rămase până la împărțirea în play-off și play-out, fiecare rundă capătă o importanță uriașă. Pentru CSM Olimpia Satu Mare, obiectivul este clar: un parcurs cât mai bun, acumularea de puncte și construirea unei baze solide pentru viitor.

Suporterii sătmăreni așteaptă un restart puternic al echipei, iar meciurile care urmează pot fi decisive nu doar pentru clasament, ci și pentru moralul unui oraș care trăiește intens fotbalul.

Liga 2 revine, așadar, în prim-plan, cu promisiunea unui final de sezon spectaculos, tensionat și plin de emoție, iar CSM Olimpia Satu Mare sperăm să fie una dintre protagonistele acestui sprint final.

Program etapa 18 Liga 2, sezon 2025-2026:

joi, 19 februarie 2026, ora 17:30

FC Voluntari – Steaua Bucureşti – tv

sâmbătă, 21 februarie 2026, ora 11:00

Metalul Buzău – FC Bacău

CS Gloria Bistrița – Ceahlăul Piatra Neamţ

CSM Slatina – AFC Câmpulung Muscel

CS Afumaţi – CSC Dumbrăviţa

Politehnica Iaşi – CSM Olimpia Satu Mare

ACSM Reşiţa – Chindia Târgovişte – YouTube FRF TV

sâmbătă, 21 februarie 2026, ora 12:00

CS Dinamo Bucureşti – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – tv

duminică, 22 februarie 2026, ora 11:00

CS Tunari – CSC Şelimbăr

duminică, 22 februarie 2026, ora 12:30

FC Bihor Oradea – AFC ASA Târgu Mureş – tv

marți, 24 februarie 2026, ora 17:30

Concordia Chiajna – Corvinul Hunedoara – tv

Program etapa 19 Liga 2, sezon 2025-2026:

joi, 26 februarie 2026, ora 17:30

Steaua Bucureşti – CSM Slatina – tv

sâmbătă, 28 februarie 2026, ora 11:00

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – ACSM Reşiţa – tv

Corvinul Hunedoara – CS Dinamo Bucureşti

CSC Şelimbăr – Concordia Chiajna

CSM Olimpia Satu Mare – CS Tunari

CSC Dumbrăviţa – Politehnica Iaşi – YouTube FRF TV

AFC Câmpulung Muscel – CS Afumaţi

Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Voluntari

FC Bacău – CS Gloria Bistrița

sâmbătă, 28 februarie 2026, ora 13:00

AFC ASA Târgu Mureş – Metalul Buzău – tv

duminică, 1 martie 2026, ora 11:15

Chindia Târgovişte – FC Bihor Oradea – tv

