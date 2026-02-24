Două seri muzicale pe scena filarmonicii în această săptămână

   

��RECITAL CAMERAL DRAGOBETE CLASIC ��
Marți | 24 februarie | Ora 19:00 | Sala Filarmonicii | Ab. 29

    O seară specială dedicată iubirii și rafinamentului muzicii de cameră, în compania ConAnima Cvartet, alături de clarinetistul Incze Róbert. Atmosfera de Dragobete va fi conturată prin lucrări de o sensibilitate aparte, în care dialogul instrumental devine o veritabilă declarație muzicală.

    Dintre cei 3 mari clasici reprezentativi ai clasicismului vienez – Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven și Wolfgang Amadeus Mozart – îi veți putea asculta pe doi dintre ei în acest recital, într-un program care îmbină eleganța, echilibrul și profunzimea unor capodopere ale muzicii de cameră.
    Dacă Mozart impresionează prin eleganță, echilibru și lirism, Beethoven aduce profunzime, forță expresivă și o viziune care deschide drumul romantismului, completând astfel un program de mare valoare artistică.
    Pe scenă: ConAnima Cvartet compus din Domahidi Sára – vioară, Unger Lilla-Zenkő – vioară, Kasabian Kamilla – violă și László Andrea – violoncel alături de Incze Róbert – clarinet
    În program: Wolfgang Amadeus Mozart – Cvintetul cu clarinet și Ludwig van Beethoven – Cvartetul de coarde nr. 4 în do minor.
    Un recital de Dragobete care celebrează iubirea prin muzică, reunind eleganța stilului clasic vienez și expresivitatea unor capodopere camerale într-o experiență sonoră plină de emoție și rafinament.
�� Concert Simfonic ��
Joi, 26 februarie | ora 19:00 | Sala Filarmonicii | ab. 30

    Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” invită publicul la un concert simfonic de mare rafinament, dedicat lirismului pianistic și romantismului nordic. Seara se deschide cu Concertul nr. 2 pentru pian și orchestră în fa minor, op. 21 de Frédéric Chopin, o creație emblematică a repertoriului romantic, caracterizată prin eleganță, sensibilitate și o expresivitate profundă a discursului pianistic.

    Partea a doua a serii aduce în prim-plan universul sonor sugestiv al lui Edvard Grieg, prin suitele „Peer Gynt” nr. 1 și nr. 2, lucrări pline de culoare, contraste și imagini sonore memorabile.

    La pupitrul dirijoral se va afla Felix Benati, dirijor apreciat pentru rigoarea stilistică, claritatea gestului și echilibrul construcției sonore. Activitatea sa artistică cuprinde colaborări cu orchestre simfonice și instituții lirice, remarcându-se printr-o viziune interpretativă coerentă și o atenție deosebită acordată detaliului orchestral și expresivității ansamblului.

Solista serii, pianista Lavinia Dragoș, se distinge prin sensibilitate muzicală, eleganță interpretativă și o tehnică solidă, fiind apreciată pentru finețea frazării și profunzimea expresivă a repertoriului romantic. Prezență constantă pe scenele de concert, aceasta abordează cu naturalețe lucrări concertante de mare anvergură, construind interpretări echilibrate și expresive, în deplin dialog cu orchestra.

�� Sala de concerte a Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” – Satu Mare
Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii. Concertele Filarmonicii „Dinu Lipatti” se desfășoară cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, ordonatorul principal de credite.
    V-am redat mai sus cele două „invitații” trimise chiar de făptuitorii acestor evenimente muzicale ce vor avea loc în această săptămână pe scena Filarmonicii Dinu Lipatti din Satu Mare. Mie nu-mi rămâne decât să scormonesc prin viețile artistice a celor ce vin pentru prima oară la Satu Mare. În această situație se află cvartetul clujean și gingașul dirijor francez. Pentru sătmărenii Incze Róbert și Lavinia Dragoș am avut alte ocazii de a le însera biografia.

    Con Anima Cvartet (sursă: asociația Florescu – Fernandez & Friends)

    Studente la Conservatorul din Cluj-Napoca și prietene deja foarte bune, 𝗗𝗼𝗺𝗮𝗵𝗶𝗱𝗶 𝗦𝗮́𝗿𝗮, 𝗨𝗻𝗴𝗲𝗿 𝗟𝗶𝗹𝗹𝗮, 𝗞𝗮𝘀𝗮𝗯𝗶𝗮𝗻 𝗞𝗮𝗺𝗶𝗹𝗹𝗮, 𝗟𝗮́𝘀𝘇𝗹𝗼́ 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗮𝘇𝗮̆ 𝗮𝗻𝘀𝗮𝗺𝗯𝗹𝘂𝗹 𝗰𝗮𝗺𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗔𝗻𝗶𝗺𝗮𝘁𝗼 𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝗲𝘁. Performante și cu o bucurie molipsitoare de a cânta împreună, tinerele de la Animato Quartet formează cu adevărat o echipă și împărtășesc aceeași dorință puternică de a cânta muzică de cameră.

   Din repertoriul lor fac parte lucrări camerale importante, precum cvintetul pentru două violoncele de F. Schubert, cvintetul cu pian op. 44 de R. Schumann sau Cvintetul Stadler de W. A. Mozart, precum și cvartete de coarde compuse de A. Dvorak, M. Ravel, F. Mendelssohn, L.V. Beethoven, A. Borodin, J. Haydn și W.A. Mozart.
    Cele patru artiste instrumentiste și-au început studiile muzicale 𝘀𝘂𝗯 î𝗻𝗱𝗿𝘂𝗺𝗮𝗿𝗲𝗮 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗼𝗻𝗰𝗲𝗹𝗶𝘀𝘁𝘂𝗹𝘂𝗶 ș𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗼𝗿𝘂𝗹𝘂𝗶 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝗮𝗿 𝗢𝗰𝘁𝗮𝘃𝗶𝗮𝗻 𝗟𝘂𝗽, iar pe parcursul timpului au avut prilejul de a lucra și cu profesori precum Cârlejan Márta, Traian Boală, Vasile Jucan. În anul 2022 au studiat în Irlanda la conservatorul TU Dublin, în cadrul programului Erasmus, sub îndrumarea profesorilor Andreea Banciu și Keith Pascoe.
    Pe lângă cursurile de la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, tinerele care formează cvartetul Animato au participat și la o serie de masterclass-uri susținute de muzicieni precum 𝗰𝘃𝗮𝗿𝘁𝗲𝘁𝘂𝗹 𝗔𝗿𝗰𝗮𝗱𝗶𝗮, violoniștii 𝗩𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻 𝗦̦𝗲𝗿𝗯𝗮𝗻, 𝗥𝗼𝘅𝗮𝗻𝗮 𝗢𝗽𝗿𝗲𝗮 𝘀̦𝗶 𝗦𝗶𝗴𝗺𝘂𝗻𝗱 𝗘𝗶𝗸𝗲𝘀𝗲𝘁, violonceliștii 𝗠𝗮𝗸𝗰𝗶𝗺 𝗙𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗱𝗲𝘇 𝗦𝗮𝗺𝗼𝗱𝗮𝗶𝗲𝘃 𝘀̦𝗶 𝗞𝗿𝗶𝘀𝘇𝘁𝗶𝗻𝗮 𝗧𝗼𝗸𝗮𝗷𝗶 𝗘𝗶𝗸𝗲𝘀𝗲𝘁.
    Unul dintre proiectele importante la care cvartetul Animato a luat parte este 𝘁𝘂𝗿𝗻𝗲𝘂𝗹 𝗥𝗼𝗪𝗮𝘆-𝗡𝗼𝗿𝗠𝗮𝗻𝗶𝗮, 𝗱𝗲𝘀𝗳𝗮̆𝘀̦𝘂𝗿𝗮𝘁 𝗶̂𝗻 𝘃𝗮𝗿𝗮 𝗮𝗻𝘂𝗹𝘂𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗶̂𝗻 𝗼𝗽𝘁 𝗼𝗿𝗮𝘀̦𝗲 𝗱𝗶𝗻 𝗥𝗼𝗺𝗮̂𝗻𝗶𝗮. Au participat totodată la diferite concerte și evenimente în cadrul Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” (Zilele Camerale Studențești – 2022 și 2023), au colaborat cu corul studențesc dirijat de Toadere Kovács Dalma la Maratonul Bach din Cluj Napoca (2022 și 2023). Au participat la spectacole precum „Culture Night TU Dublin”, „Listoke Concert Series”, „TU Dublin Symphonic Orchestra”, „Choral Concert: Messa di Santa Cecilia from Alessandro Scarlatti”, „Chamber Music Concert” și au susținut primul lor concert individual la Casa Libertății Religioase din Cluj-Napoca. În decembrie 2023 cvartetul a fost invitat la un workshop de muzică de film, în colaborare cu Montanaro Miqueù și Facultatea de Film a Universității Sapientia din Cluj-Napoca.
    Din palmaresul cvartetului Animato fac parte distincții precum cel de-al doilea premiu la concursul online BTHWN (Viena, 2023), premiul al treilea la Concursul „C. Porumbescu” pentru cvartete de coarde (Suceava, 2022), premiul al patrulea și al treilea la London International Music Competition (Londra – 2022 și 2023).
     Felix Benati (sursă: site-ul său)
 

    Câștigător al Concursului Internațional de Dirijat Jorma Panula 2024 (Premiul al II-lea și Premiul pentru Orchestră), Félix Benati este un dirijor francez, profund implicat în repertoriul simfonic al secolelor XX și XXI și în operă. A debutat remarcabil cu Orchestra Filarmonică de Radio-France în aprilie 2025, înlocuindu-l în ultimul moment pe Mikko Franck în La Mer de Debussy. De asemenea, a debutat cu Orchestra Națională din Lille, Orchestra Operei din Rouen-Normandie, Orchestra Pasdeloup și Filarmonica de Stat din Sibiu (România), urmând să debuteze în sezonul viitor la Théâtre du Châtelet, cu Orchestra Națională a Țărilor Loarei, Orchestra Națională din Cannes, Orchestra Filarmonică din Nisa, Orchestra orașului Vaasa, Jyväskylä Sinfonia (Finlanda) și joi cu Filarmonica de Stat Dinu Lipatti (România).

 

    Căutând mereu combinații între muzica vocală și cea instrumentală, lui Felix îi place să-și conceapă programele de concert în acest fel, de la Cântecele populare de Berio la Salome-ul de Strauss. Astfel, Felix a lucrat la repertorii variate precum La Voix Humaine de Francis Poulenc, Simfonia fantastică de Hector Berlioz, La Bohème de Giacomo Puccini sau Castelul Barbei Albastre de Béla Bartók, alături de Michael Schonwandt, Alexandre Bloch și Kristiina Poska, între 2023 și 2025, când a fost dirijor asistent la Orchestre Nationale din Lille și la Orchestre Français des Jeunes. În aceeași perioadă, a avut ocazia să lucreze cu soliști internaționali: Elisabeth Leonskaja, Asmik Grigorian, Alexandre Tharaud, Véronique Gens, Pene Pati etc. Felix este dirijor invitat în mod regulat la Orchestre Elektra și Ensemble Multilatérale.

    Felix Benati a absolvit Conservatorul National de Paris la clasa de dirijor al lui Alain Altinoglu în 2023. L-a asistat pe Mikko Franck cu Orchestre Philharmonique de Radio-France prin repertoriul liric Richard Strauss și Lucie Leguay în Liliacul de Johann Strauss. A lucrat cu Orchestre National des Pays de la Loire, Ensemble InterContemporain, Orchestre de Picardie, Orchestre Régional de Normandie și cu mari dirijori precum Mikko Franck, Arie van Beek, Pascal Rophé și Bertrand de Billy.

    Félix a fost semifinalist la Concursul de Dirijat Donatella Flick 2023 și la Concursul Internațional de Dirijat Ferenc Fricsay 2023. A participat la primul Atelier de Dirijat al Orchestrei Sinfonice Luzerner cu Michael Sanderling în noiembrie 2022 și a fost finalist al celei de-a doua ediții a Concursului Internațional de Dirijat al Operei Regale de Wallonie-Liège în august 2022.

    Dragostea sa pentru voce l-a condus și către coruri și companii vocale: a cofondat în 2017 ansamblul vocal Les Temps Dérobés, un tânăr ansamblu vocal profesionist care îmbină  repertoriile a cappella  de astăzi și de ieri, pe care l-a dirijat timp de 5 ani; a lucrat, de asemenea, ca director muzical, pianist, repetitor și cântăreț cu Ansamblul Poursuite din 2019 până în 2022. A fost dirijor invitat cu Les Métaboles, Aedes, Sequenza 9.3 și dirijor asistent al Corului Mikrokosmos din 2017 până în 2021. Felix este, de asemenea, implicat în transmisie și a creat/dirijat numeroase proiecte educaționale cu diversele ansambluri cu care a lucrat. În 2017, a fost dirijor invitat al Orchestrei de Tineret din Kolkata. Este membru al Asociației Amis d’Olivier Greif.

