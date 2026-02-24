Două seri muzicale pe scena filarmonicii în această săptămână

Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” invită publicul la un concert simfonic de mare rafinament, dedicat lirismului pianistic și romantismului nordic. Seara se deschide cu Concertul nr. 2 pentru pian și orchestră în fa minor, op. 21 de Frédéric Chopin, o creație emblematică a repertoriului romantic, caracterizată prin eleganță, sensibilitate și o expresivitate profundă a discursului pianistic.
La pupitrul dirijoral se va afla Felix Benati, dirijor apreciat pentru rigoarea stilistică, claritatea gestului și echilibrul construcției sonore. Activitatea sa artistică cuprinde colaborări cu orchestre simfonice și instituții lirice, remarcându-se printr-o viziune interpretativă coerentă și o atenție deosebită acordată detaliului orchestral și expresivității ansamblului.
Solista serii, pianista Lavinia Dragoș, se distinge prin sensibilitate muzicală, eleganță interpretativă și o tehnică solidă, fiind apreciată pentru finețea frazării și profunzimea expresivă a repertoriului romantic. Prezență constantă pe scenele de concert, aceasta abordează cu naturalețe lucrări concertante de mare anvergură, construind interpretări echilibrate și expresive, în deplin dialog cu orchestra.
Con Anima Cvartet (sursă: asociația Florescu – Fernandez & Friends)
Studente la Conservatorul din Cluj-Napoca și prietene deja foarte bune, 𝗗𝗼𝗺𝗮𝗵𝗶𝗱𝗶 𝗦𝗮́𝗿𝗮, 𝗨𝗻𝗴𝗲𝗿 𝗟𝗶𝗹𝗹𝗮, 𝗞𝗮𝘀𝗮𝗯𝗶𝗮𝗻 𝗞𝗮𝗺𝗶𝗹𝗹𝗮, 𝗟𝗮́𝘀𝘇𝗹𝗼́ 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗮𝘇𝗮̆ 𝗮𝗻𝘀𝗮𝗺𝗯𝗹𝘂𝗹 𝗰𝗮𝗺𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗔𝗻𝗶𝗺𝗮𝘁𝗼 𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝗲𝘁. Performante și cu o bucurie molipsitoare de a cânta împreună, tinerele de la Animato Quartet formează cu adevărat o echipă și împărtășesc aceeași dorință puternică de a cânta muzică de cameră.
Câștigător al Concursului Internațional de Dirijat Jorma Panula 2024 (Premiul al II-lea și Premiul pentru Orchestră), Félix Benati este un dirijor francez, profund implicat în repertoriul simfonic al secolelor XX și XXI și în operă. A debutat remarcabil cu Orchestra Filarmonică de Radio-France în aprilie 2025, înlocuindu-l în ultimul moment pe Mikko Franck în La Mer de Debussy. De asemenea, a debutat cu Orchestra Națională din Lille, Orchestra Operei din Rouen-Normandie, Orchestra Pasdeloup și Filarmonica de Stat din Sibiu (România), urmând să debuteze în sezonul viitor la Théâtre du Châtelet, cu Orchestra Națională a Țărilor Loarei, Orchestra Națională din Cannes, Orchestra Filarmonică din Nisa, Orchestra orașului Vaasa, Jyväskylä Sinfonia (Finlanda) și joi cu Filarmonica de Stat Dinu Lipatti (România).
Căutând mereu combinații între muzica vocală și cea instrumentală, lui Felix îi place să-și conceapă programele de concert în acest fel, de la Cântecele populare de Berio la Salome-ul de Strauss. Astfel, Felix a lucrat la repertorii variate precum La Voix Humaine de Francis Poulenc, Simfonia fantastică de Hector Berlioz, La Bohème de Giacomo Puccini sau Castelul Barbei Albastre de Béla Bartók, alături de Michael Schonwandt, Alexandre Bloch și Kristiina Poska, între 2023 și 2025, când a fost dirijor asistent la Orchestre Nationale din Lille și la Orchestre Français des Jeunes. În aceeași perioadă, a avut ocazia să lucreze cu soliști internaționali: Elisabeth Leonskaja, Asmik Grigorian, Alexandre Tharaud, Véronique Gens, Pene Pati etc. Felix este dirijor invitat în mod regulat la Orchestre Elektra și Ensemble Multilatérale.
Felix Benati a absolvit Conservatorul National de Paris la clasa de dirijor al lui Alain Altinoglu în 2023. L-a asistat pe Mikko Franck cu Orchestre Philharmonique de Radio-France prin repertoriul liric Richard Strauss și Lucie Leguay în Liliacul de Johann Strauss. A lucrat cu Orchestre National des Pays de la Loire, Ensemble InterContemporain, Orchestre de Picardie, Orchestre Régional de Normandie și cu mari dirijori precum Mikko Franck, Arie van Beek, Pascal Rophé și Bertrand de Billy.
Félix a fost semifinalist la Concursul de Dirijat Donatella Flick 2023 și la Concursul Internațional de Dirijat Ferenc Fricsay 2023. A participat la primul Atelier de Dirijat al Orchestrei Sinfonice Luzerner cu Michael Sanderling în noiembrie 2022 și a fost finalist al celei de-a doua ediții a Concursului Internațional de Dirijat al Operei Regale de Wallonie-Liège în august 2022.
Dragostea sa pentru voce l-a condus și către coruri și companii vocale: a cofondat în 2017 ansamblul vocal Les Temps Dérobés, un tânăr ansamblu vocal profesionist care îmbină repertoriile a cappella de astăzi și de ieri, pe care l-a dirijat timp de 5 ani; a lucrat, de asemenea, ca director muzical, pianist, repetitor și cântăreț cu Ansamblul Poursuite din 2019 până în 2022. A fost dirijor invitat cu Les Métaboles, Aedes, Sequenza 9.3 și dirijor asistent al Corului Mikrokosmos din 2017 până în 2021. Felix este, de asemenea, implicat în transmisie și a creat/dirijat numeroase proiecte educaționale cu diversele ansambluri cu care a lucrat. În 2017, a fost dirijor invitat al Orchestrei de Tineret din Kolkata. Este membru al Asociației Amis d’Olivier Greif.
