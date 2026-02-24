Două seri muzicale pe scena filarmonicii în această săptămână

O seară specială dedicată iubirii și rafinamentului muzicii de cameră, în compania ConAnima Cvartet, alături de clarinetistul Incze Róbert. Atmosfera de Dragobete va fi conturată prin lucrări de o sensibilitate aparte, în care dialogul instrumental devine o veritabilă declarație muzicală.

Dintre cei 3 mari clasici reprezentativi ai clasicismului vienez – Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven și Wolfgang Amadeus Mozart – îi veți putea asculta pe doi dintre ei în acest recital, într-un program care îmbină eleganța, echilibrul și profunzimea unor capodopere ale muzicii de cameră.

Dacă Mozart impresionează prin eleganță, echilibru și lirism, Beethoven aduce profunzime, forță expresivă și o viziune care deschide drumul romantismului, completând astfel un program de mare valoare artistică.