EDUCAȚIE & TEHNOLOGIE B-robo Satu Mare, în premieră organizator al unei etape regionale FIRST Tech Challenge România

Sezonul competițional din acest an marchează un moment de referință pentru comunitatea FIRST Tech Challenge România: este primul an în care etapele regionale sunt organizate direct de către echipele participante. Pentru echipa B-robo Satu Mare, această schimbare a reprezentat atât o provocare majoră, cât și o oportunitate extraordinară. Tinerii pasionați de robotică s-au numărat printre organizatorii unei competiții regionale desfășurate pe parcursul a două zile intense, dedicate performanței, colaborării și inovației.

Mai mult decât roboți

Organizarea unei etape regionale FTC presupune mult mai mult decât construirea unui robot competitiv. Este un exercițiu de maturitate și leadership, care implică logistică, planificare, coordonare tehnică, gestionarea voluntarilor și asigurarea unei experiențe memorabile pentru toate echipele participante.

Pentru B-robo Satu Mare, evenimentul a fost ocazia de a demonstra că poate construi nu doar roboți performanți, ci și un cadru competițional profesionist, capabil să consolideze comunitatea și să stabilească standarde pentru viitor.

Sprijinul care face diferența

Un eveniment de asemenea amploare nu ar fi fost posibil fără susținerea comunității locale și a mediului de afaceri. Organizatorii au transmis mulțumiri partenerilor care au sprijinit această inițiativă:

Alu Menziken Romania

Zollner Electronic Satu Mare

Apaserv Satu Mare S.A.

Team Industries

Datorită implicării lor, competiția s-a desfășurat la standarde înalte, oferind participanților condiții optime și o experiență organizatorică solidă.

Privind spre viitor

Organizatorii le-au urat succes tuturor echipelor participante și și-au exprimat speranța că această premieră va contribui la consolidarea unei comunități FTC mai unite și mai ambițioase.

B-robo Satu Mare își reafirmă astfel angajamentul față de educație, inovație și crearea de oportunități reale pentru tinerii pasionați de tehnologie.