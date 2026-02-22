Elevele lui Gergely Attila, de la CSM Olimpia, pe podium la Nagykőrös

JUDO

Sportivele de la CSM Olimpia Satu Mare au revenit cu medalii de la o nouă competiție internațională de prestigiu. Este vorba despre surorile Diószegi, Dorottya și Rebeka, originare din Nisipeni.

Elevele antrenorului Gergely Attila au concurat sâmbătă la Nagykőrös (Ungaria), la cea de-a noua ediție a Cupei Körös, turneu internațional de judo. La competiție au participat sportivi din Ungaria, România și Ucraina.

Diószegi Dorottya, elevă în clasa a IV-a la Liceul Reformat, a obținut medalia de aur la categoria +49 kg, U12, după o evoluție sigură și convingătoare.

Sora sa mai mare, Diószegi Rebeka, elevă în clasa a VI-a, a concurat la categoria 63 kg, U15, unde a încheiat competiția pe locul al treilea, cucerind medalia de bronz.

Surorile Diószegi au început în forță sezonul competițional, după ce la începutul lunii februarie au revenit cu medalii și de la un concurs desfășurat la Szeged.