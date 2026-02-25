Fetele lui Ciprian Mărieș câștigă derby-ul județean cu KKS Cămin

Echipa feminină de handbal junioare I de la CSM Olimpia Satu Mare a obținut o victorie importantă în derby-ul județean disputat împotriva formației KKS Cămin, în cadrul etapei a 7-a din sezonul regulat al campionatului Junioare I.

Partida de marți s-a jucat în Sala Sporturilor „Both Katalin” din Satu Mare, unde oaspetele au început mai bine și, după un minut și jumătate, conduceau deja cu 2–0. Formația antrenată de Ciprian Mărieș a intrat treptat în joc, iar în minutul 10 a trecut în avantaj, 4–3. Din acel moment, gazdele au controlat desfășurarea jocului. La începutul minutului 28, diferența ajunsese la șase goluri (14–8), iar la pauză CSM Olimpia conducea cu 16–10.

În repriza secundă, avantajul a crescut la șapte goluri (19–12), însă elevele lui Heirich Tamás nu au cedat și, până în minutul 43, s-au apropiat la doar trei goluri (20–17). Olimpia VSK și-a reglat însă jocul și a refăcut rapid diferența liniștitoare (24–17). Finalul nu a mai adus emoții, scorul final fiind 28–22.

Prin această victorie, CSM Olimpia Satu Mare bifează al treilea succes al sezonului și, cu un egal și trei înfrângeri, acumulează 7 puncte, ocupând în prezent locul 4 în clasament.

De cealaltă parte, KKS Cămin are o singură victorie și șase înfrângeri, situându-se pe penultimul loc, 5.

În etapa a 8-a, fetele din Satu Mare vor avea o misiune extrem de dificilă: vineri vor evolua în deplasare pe terenul liderei neînvinse CS Gloria Bistrița, în timp ce KKS va juca joi, la Căpleni, împotriva echipei Marta Baia Mare, ocupanta locului secund (6 victorii, 1 înfrângere).

JUNIOARE I, SERIA E, ETAPA A 7-A

CSM Olimpia Satu Mare – KKS Cămin 28–22 (16–10)

CSM Olimpia : Ana Maria Irimescu, Ariana Alexandra Ionescu (15 goluri), Sonia Precup (2), Teodora Crăciun, Maria Daria Secu (3), Denisa Daniela Doboș, Ștefania Maria Fabiana Peter (2), Maria Fenesan (4), Patricia Sabina Cherekeș (1), Roberta Bagaian, Lavinia Andreicuț, Daniela Trif, Tamás Petra Mónika, Adina Elena Ciocotiș (1), Miriam Letiția Bumbuc, Iulia Maria Paicu.

Cămin: Ármos Hanna Júlia, Posz Kitti (1), Vekker Panna, Heinrich Kinga (1), Szilágyi Réka (1), Németi Anna (2), Bartha Hanna, Hamza Fanni Kitti (5), Heinrich Réka (8), Menninger Eszter (4), Menninger Emília, Bertus Blanka Júlia, Czimerman Alexandra, Szénási Nikolett Adrien.